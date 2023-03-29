https://sputnikarabic.ae/20230329/موسكولا-تتوقع-عقد-أي-اجتماعات-بشأن-أوكرانيا-خلال-رئاسة-روسيا-لمجلس-الأمن--1075262741.html
موسكو لا تتوقع عقد أي اجتماعات بشأن أوكرانيا خلال رئاسة روسيا لمجلس الأمن
موسكو لا تتوقع عقد أي اجتماعات بشأن أوكرانيا خلال رئاسة روسيا لمجلس الأمن
قال نائب الممثل الدائم الروسي لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، إن روسيا لا تتوقع عقد أي اجتماعات حول أوكرانيا خلال شهر أبريل، عندما تتولى رئاسة مجلس الأمن... 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T04:16+0000
2023-03-29T04:16+0000
2023-03-29T04:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وأضاف بوليانسكي لوكالة "سبوتنيك": "لا نتوقع حتى الآن أي اجتماعات رسمية حول أوكرانيا ضمن برنامجنا، ولكنني لا أستبعد أن يكون هناك حاجة لذلك".وتابع بوليانسكي أنه ليس هناك أي مشكلة بالنسبة لروسيا بأن يتحدث الأوكرانيون في هذا الصدد.وأعرب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبنزيا، في وقت سابق عن توقعه بأن يشارك وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في اجتماعات مجلس الأمن خلال شهر أبريل.وتجدر الإشارة إلى أنه وفقًا للقواعد الخاصة بالأمم المتحدة والدورات الشهرية، ستتولى روسيا رئاسة المجلس في شهر أبريل.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230329/البعثة-الروسية-لدى-الأمم-المتحدة-السلام-في-أوكرانيا-بعيد-المنال-بسبب-نقص-الجهود-الدبلوماسية-الغربية-1075261620.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة
موسكو لا تتوقع عقد أي اجتماعات بشأن أوكرانيا خلال رئاسة روسيا لمجلس الأمن
04:16 GMT 29.03.2023 (تم التحديث: 04:25 GMT 29.03.2023) تابعنا عبر
قال نائب الممثل الدائم الروسي لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، إن روسيا لا تتوقع عقد أي اجتماعات حول أوكرانيا خلال شهر أبريل، عندما تتولى رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
الأمم المتحدة - سبوتنيك
. وأضاف بوليانسكي لوكالة "سبوتنيك": "لا نتوقع حتى الآن أي اجتماعات رسمية حول أوكرانيا ضمن برنامجنا، ولكنني لا أستبعد أن يكون هناك حاجة لذلك".
وتابع بوليانسكي أنه ليس هناك أي مشكلة بالنسبة لروسيا بأن يتحدث الأوكرانيون في هذا الصدد.
وأعرب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبنزيا، في وقت سابق عن توقعه بأن يشارك وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في اجتماعات مجلس الأمن خلال شهر أبريل.
وتجدر الإشارة إلى أنه وفقًا للقواعد الخاصة بالأمم المتحدة والدورات الشهرية، ستتولى روسيا رئاسة المجلس في شهر أبريل.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.