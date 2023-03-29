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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230329/موسكولا-تتوقع-عقد-أي-اجتماعات-بشأن-أوكرانيا-خلال-رئاسة-روسيا-لمجلس-الأمن--1075262741.html
موسكو لا تتوقع عقد أي اجتماعات بشأن أوكرانيا خلال رئاسة روسيا لمجلس الأمن
موسكو لا تتوقع عقد أي اجتماعات بشأن أوكرانيا خلال رئاسة روسيا لمجلس الأمن
قال نائب الممثل الدائم الروسي لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، إن روسيا لا تتوقع عقد أي اجتماعات حول أوكرانيا خلال شهر أبريل، عندما تتولى رئاسة مجلس الأمن... 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T04:16+0000
2023-03-29T04:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وأضاف بوليانسكي لوكالة "سبوتنيك": "لا نتوقع حتى الآن أي اجتماعات رسمية حول أوكرانيا ضمن برنامجنا، ولكنني لا أستبعد أن يكون هناك حاجة لذلك".وتابع بوليانسكي أنه ليس هناك أي مشكلة بالنسبة لروسيا بأن يتحدث الأوكرانيون في هذا الصدد.وأعرب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبنزيا، في وقت سابق عن توقعه بأن يشارك وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في اجتماعات مجلس الأمن خلال شهر أبريل.وتجدر الإشارة إلى أنه وفقًا للقواعد الخاصة بالأمم المتحدة والدورات الشهرية، ستتولى روسيا رئاسة المجلس في شهر أبريل.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230329/البعثة-الروسية-لدى-الأمم-المتحدة-السلام-في-أوكرانيا-بعيد-المنال-بسبب-نقص-الجهود-الدبلوماسية-الغربية-1075261620.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة

موسكو لا تتوقع عقد أي اجتماعات بشأن أوكرانيا خلال رئاسة روسيا لمجلس الأمن

04:16 GMT 29.03.2023 (تم التحديث: 04:25 GMT 29.03.2023)
© AP Photo / Julie Jacobsonمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
© AP Photo / Julie Jacobson
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قال نائب الممثل الدائم الروسي لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، إن روسيا لا تتوقع عقد أي اجتماعات حول أوكرانيا خلال شهر أبريل، عندما تتولى رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وأضاف بوليانسكي لوكالة "سبوتنيك": "لا نتوقع حتى الآن أي اجتماعات رسمية حول أوكرانيا ضمن برنامجنا، ولكنني لا أستبعد أن يكون هناك حاجة لذلك".
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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01:02 GMT
وتابع بوليانسكي أنه ليس هناك أي مشكلة بالنسبة لروسيا بأن يتحدث الأوكرانيون في هذا الصدد.
وأعرب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبنزيا، في وقت سابق عن توقعه بأن يشارك وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في اجتماعات مجلس الأمن خلال شهر أبريل.
وتجدر الإشارة إلى أنه وفقًا للقواعد الخاصة بالأمم المتحدة والدورات الشهرية، ستتولى روسيا رئاسة المجلس في شهر أبريل.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:17 GMT
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