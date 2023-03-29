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https://sputnikarabic.ae/20230329/هيئة-الرقابة-المصرية-توافق-على-إنشاء-الوحدة-الثالثة-في-محطة-الضبعة-للطاقة-النووية-1075299802.html
هيئة الرقابة المصرية توافق على إنشاء الوحدة الثالثة في محطة الضبعة للطاقة النووية
هيئة الرقابة المصرية توافق على إنشاء الوحدة الثالثة في محطة الضبعة للطاقة النووية
وافقت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، اليوم الأربعاء ، على تركيب الوحدة الثالثة في محطة الضبعة للطاقة النووية، والتي يجري بناؤها في شمال البلاد،... 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T17:52+0000
2023-03-29T17:52+0000
العالم العربي
محطة الضبعة النووية
مصر
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وجاء في تقرير نشر على الموقع الرسمي لهيئة الطاقة النووية المصرية أن "هيئة محطة الطاقة الذرية تلقت الإذن ببناء وحدة الطاقة الثالثة لمحطة الضبعة النووية"، ويلاحظ أنه تم استلام الإذن ببناء وحدة الطاقة الثالثة في محطة الطاقة النووية وفقا لـ "الجدول الزمني لتنفيذ المشروع".وأعلنت شركة "روساتوم" الروسية، في الـ22 من الشهر الجاري، عن وصول أول معدّة كبيرة الحجم "مصيدة قلب المفاعل النووي" إلى موقع بناء محطة الضبعة النووية في جمهورية مصر العربية.وذكرت الشركة في بيان، أنه أقيم احتفال رسمي بهذه المناسبة في موقع إنشاء محطة الضبعة النووية في مصر، أمس الثلاثاء.وأضاف البيان أن السفينة التي نقلت "مصيدة قلب المفاعل" (Catcher Core)، كانت قد غادرت ميناء سان بطرسبورغ، متوجهةً إلى مصر في بداية مارس/ آذار الجاري.وأوضح البيان أن "مصيدة قلب المفاعل" من المخطط أن يتم تركيبها في قاعدة مبنى المفاعل الخاصة في الوحدة النووية الأولى، وهي إحدى المعدات الطويلة الأجل المميزة لمفاعلات الجيل الثالث المتطور.وأكد أن هذه المعدّة تعمل وفقا لأحدث التكنولوجيات المستخدمة في مجال محطات القوى النووية، وهو الأمر الذي يعكس أعلى معدلات الأمان النووي.
https://sputnikarabic.ae/20230322/روساتوم-تعلن-وصول-مصيدة-قلب-المفاعل-النووي-إلى-موقع-محطة-الضبعة-في-مصر-1075035395.html
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العالم العربي, محطة الضبعة النووية, مصر
العالم العربي, محطة الضبعة النووية, مصر

هيئة الرقابة المصرية توافق على إنشاء الوحدة الثالثة في محطة الضبعة للطاقة النووية

17:52 GMT 29.03.2023
© Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصورمحطة الضبعة النووية في مصر
محطة الضبعة النووية في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
© Sputnik . Alexander Galperin
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وافقت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، اليوم الأربعاء ، على تركيب الوحدة الثالثة في محطة الضبعة للطاقة النووية، والتي يجري بناؤها في شمال البلاد، بمشاركة شركة "روساتوم" الحكومية الروسية.
وجاء في تقرير نشر على الموقع الرسمي لهيئة الطاقة النووية المصرية أن "هيئة محطة الطاقة الذرية تلقت الإذن ببناء وحدة الطاقة الثالثة لمحطة الضبعة النووية"، ويلاحظ أنه تم استلام الإذن ببناء وحدة الطاقة الثالثة في محطة الطاقة النووية وفقا لـ "الجدول الزمني لتنفيذ المشروع".
وأعلنت شركة "روساتوم" الروسية، في الـ22 من الشهر الجاري، عن وصول أول معدّة كبيرة الحجم "مصيدة قلب المفاعل النووي" إلى موقع بناء محطة الضبعة النووية في جمهورية مصر العربية.
إنتاج وعاء المفاعل بوحدة الطاقة رقم 1 لمحطة الطاقة النووية المصرية الضبعة بموقع الإنتاج بكولبينو، بصواحي سان بطرسبورغ، روسيا 1 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
"روساتوم" تعلن وصول "مصيدة قلب المفاعل النووي" إلى محطة الضبعة في مصر
22 مارس, 13:53 GMT
وذكرت الشركة في بيان، أنه أقيم احتفال رسمي بهذه المناسبة في موقع إنشاء محطة الضبعة النووية في مصر، أمس الثلاثاء.
وأضاف البيان أن السفينة التي نقلت "مصيدة قلب المفاعل" (Catcher Core)، كانت قد غادرت ميناء سان بطرسبورغ، متوجهةً إلى مصر في بداية مارس/ آذار الجاري.
وأوضح البيان أن "مصيدة قلب المفاعل" من المخطط أن يتم تركيبها في قاعدة مبنى المفاعل الخاصة في الوحدة النووية الأولى، وهي إحدى المعدات الطويلة الأجل المميزة لمفاعلات الجيل الثالث المتطور.
وأكد أن هذه المعدّة تعمل وفقا لأحدث التكنولوجيات المستخدمة في مجال محطات القوى النووية، وهو الأمر الذي يعكس أعلى معدلات الأمان النووي.
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