https://sputnikarabic.ae/20230330/البنك-المركزي-المصري-يرفع-سعر-الفائدة-2-1075342491.html
البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة 2%
البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة 2%
قرر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة 2 بالمئة في ثاني اجتماعاته منذ بداية العام الجاري. 30.03.2023, سبوتنيك عربي
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جاء هذا في بيان صادر عن لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، بحسب موقع "بوابة الأهرام".وقال البيان إن اللجنة خلال اجتماعها اليوم قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25 %،19.25 % و18.75 % على الترتيب.كما قررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.وعن أسباب هذا القرار، قال البنك إنه على الصعيد العالمي، تراجعت حدة توقعات أسعار السلع العالمية وذلك بالمقارنة بالتوقعات التي عرضت على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
https://sputnikarabic.ae/20230201/البنك-المركزي-المصري-يراجع-سعر-الفائدة-في-ظل-معدلات-1072982035.html
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الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي
الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي
البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة 2%
17:07 GMT 30.03.2023 (تم التحديث: 17:18 GMT 30.03.2023) تابعنا عبر
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قرر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة 2 بالمئة في ثاني اجتماعاته منذ بداية العام الجاري.
جاء هذا في بيان صادر عن لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، بحسب موقع
"بوابة الأهرام".
وقال البيان إن اللجنة خلال اجتماعها اليوم قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25 %،19.25 % و18.75 % على الترتيب.
كما قررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي
رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
وعن أسباب هذا القرار، قال البنك إنه على الصعيد العالمي، تراجعت حدة توقعات أسعار السلع العالمية وذلك بالمقارنة بالتوقعات التي عرضت على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.