https://sputnikarabic.ae/20230330/الجيش-الأمريكي-اصطدام-مروحيتين-عسكريتين-أمريكيتين-فوق-ولاية-كنتاكي-1075308378.html
الجيش الأمريكي: اصطدام مروحيتين عسكريتين فوق ولاية كنتاكي
الجيش الأمريكي: اصطدام مروحيتين عسكريتين فوق ولاية كنتاكي
قالت متحدثة باسم الجيش الأمريكي، صباح اليوم الخميس، إن طائرتي هليكوبتر تابعتين للجيش الأمريكي تصادمتا خلال مهمة تدريبية فوق ولاية كنتاكي مساء الأربعاء. 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T05:50+0000
2023-03-30T05:50+0000
2023-03-30T05:58+0000
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تحطم طائرة عسكرية أمريكية في ولاية جورجيا
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وقالت المتحدثة نونديس ثورمان، في بيان: "حالة أفراد الطاقم غير معروفة في الوقت الحالي"، مضيفة: "القيادة تركز حاليا على رعاية العسكريين وعائلاتهم".من جانبه، قال آندي بيشيار حاكم ولاية كنتاكي إنه تلقى "تقارير مبكرة عن تحطم طائرة هليكوبتر ومن المتوقع وقوع وفيات".وأضاف في بيان إن شرطة ولاية كنتاكي وقسم إدارة الطوارئ يستجيبان للحادثة، متابعا، "سوف نشارك المزيد من المعلومات حسب توفرها، أرجوكم صلوا من أجل كل المتضررين".
https://sputnikarabic.ae/20230223/تحطم-طائرة-أمريكية-ومصرع-5-أشخاص-كانوا-على-متنها-1073912703.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, كنتاكي, العالم, أخبار العالم الآن, تحطم طائرة عسكرية أمريكية في ولاية جورجيا
الولايات المتحدة الأمريكية, كنتاكي, العالم, أخبار العالم الآن, تحطم طائرة عسكرية أمريكية في ولاية جورجيا
الجيش الأمريكي: اصطدام مروحيتين عسكريتين فوق ولاية كنتاكي
05:50 GMT 30.03.2023 (تم التحديث: 05:58 GMT 30.03.2023) تابعنا عبر
قالت متحدثة باسم الجيش الأمريكي، صباح اليوم الخميس، إن طائرتي هليكوبتر تابعتين للجيش الأمريكي تصادمتا خلال مهمة تدريبية فوق ولاية كنتاكي مساء الأربعاء.
وقالت المتحدثة نونديس ثورمان، في بيان: "حالة أفراد الطاقم غير معروفة في الوقت الحالي"، مضيفة: "القيادة تركز حاليا على رعاية العسكريين وعائلاتهم".
من جانبه، قال آندي بيشيار حاكم ولاية كنتاكي إنه تلقى "تقارير مبكرة عن تحطم طائرة هليكوبتر ومن المتوقع وقوع وفيات".
وأضاف في بيان
إن شرطة ولاية كنتاكي وقسم إدارة الطوارئ يستجيبان للحادثة، متابعا، "سوف نشارك المزيد من المعلومات حسب توفرها، أرجوكم صلوا من أجل كل المتضررين".