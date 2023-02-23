تحطم طائرة أمريكية ومصرع 5 أشخاص كانوا على متنها
10:16 GMT 23.02.2023 (تم التحديث: 10:21 GMT 23.02.2023)
© AFP 2023 / JOE RAEDLEطائرة ركاب أمريكية في مطار ميامي الدولي
© AFP 2023 / JOE RAEDLE
تحطمت طائرة أمريكية من طراز "بيتش بي 20″، قرب مطار كلينتون، بولاية أركنساس، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص كانوا على متنها.
وأفادت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، بأن الحادث وقع في مدينة ليتل روك بولاية أركنساس الأمريكية، إثر تحطم الطائرة ذات المحركين، بالإضافة إلى عدم نجاة أي من الركاب، وذلك بعد وقت قصير من إقلاعها، بحسب قناة "كارك" الأمريكية.
#BREAKING PCSO is blocking off 3M Road following a plane crash. Emergency crews are on the scene. LRPD is reporting it is a twin engine plane. @KARK4News @FOX16News pic.twitter.com/WjzKsk9DiY— Jessica Ranck (@JessicaRanckTV) February 22, 2023
وأكدت إدارة الطيران أن الطائرة تحطمت أمس الأربعاء، في منطقة غابات على بعد ميل من مطار كلينتون الوطني، حيث كانت متجهة إلى مطار جون غلين كولومبوس الدولي في أوهايو.
#UPDATE just talked to a neighbor who says he was outside when the plane crashed. He says he heard a loud boom and then saw a plume of smoke. At that moment he said he knew something bad had happened. @KARK4News @FOX16News pic.twitter.com/cFZx3TbUhk— Jessica Ranck (@JessicaRanckTV) February 22, 2023
ولم تكشف إدارة الطيران الفيدرالية عن سبب تحطم الطائرة، وقالت السلطات إن سوء الأحوال الجوية يعوق التحقيق، حيث وردت أنباء عن عاصفة رعدية وهبوب رياح شديدة بالقرب من المطار وقت وقوع الحادث.
#BREAKING: Little Rock Police confirm emergency personnel responding to a plane crash, not far from the Clinton National Airport. Officers say plane is reportedly a twin-engine. #ARNews pic.twitter.com/5rE8iTRXAJ— Mitchell McCoy (@MitchellMcCoy) February 22, 2023
وكان الطائرة في طريقها لاستجابة لانفجار وقع في مصنع "آي شومان" للمعادن في بيدفورد بولاية أوهايو، حيث لقي شخص حتفه وأصيب 13 آخرون.
3 أكتوبر 2022, 07:13 GMT
وأُعلن أن الطائرة من طراز "بيتش بي 20″، ويشار إلى أن العديد من حوادث الطيران الخطيرة التي وقعت خلال الأشهر القليلة الماضية كانت لطائرات من طراز "بيتشكرافت".