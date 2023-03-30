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الكرملين: تم القبض على مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" متلبسا
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230330/الخارجية-الروسية-العمل-الذي-قام-به-موظف-وول-ستريت-جورنال-في-يكاترينبورغ-لا-يمت-للصحافة-بصلة-1075320246.html
الخارجية الروسية: العمل الذي قام به موظف "وول ستريت جورنال" في يكاترينبورغ لا يمت للصحافة بصلة
الخارجية الروسية: العمل الذي قام به موظف "وول ستريت جورنال" في يكاترينبورغ لا يمت للصحافة بصلة
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن ما كان يفعله الموظف في صحيفة "وول ستريت جورنال" في مدينة يكاترينبورغ، لا يمت للصحافة بصلة. 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T10:11+0000
2023-03-30T10:50+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام" : "ما كان يفعله الموظف في صحيفة "وول ستريت جورنال" في يكاترينبورغ لا علاقة له بالصحافة. للأسف، هذه ليست المرة الأولى، التي يتم فيها استخدام وضع "مراسل أجنبي" وتأشيرة دخول صحفي واعتماد من قبل الأجانب في بلادنا للتستر على أنشطة، لا تعتبر صحافة، وليس أول غربي معروف "يتم مسكه (القبض عليه متلبسا) باليد".وجاء في بيان الأمن الروسي: "الأنشطة غير القانونية للمواطن الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش، مواليد 1991، المعتمد من قبل وزارة الخارجية الروسية، مراسل مكتب موسكو لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، يشتبه في تجسسه لصالح الحكومة الأمريكية".وأضاف البيان: "رفعت دائرة التحقيق التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي قضية جنائية ضد مواطن أمريكي بموجب المادة 276 من القانون الجنائي الروسي (التجسس)".
https://sputnikarabic.ae/20230330/جهاز-الأمن-الفدرالي-الروسي-يعتقل-مراسل-وول-ستريت-جورنال-بتهمة-التجسس-1075312738.html
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روسيا

الخارجية الروسية: العمل الذي قام به موظف "وول ستريت جورنال" في يكاترينبورغ لا يمت للصحافة بصلة

10:11 GMT 30.03.2023 (تم التحديث: 10:50 GMT 30.03.2023)
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن ما كان يفعله الموظف في صحيفة "وول ستريت جورنال" في مدينة يكاترينبورغ، لا يمت للصحافة بصلة.
وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام" : "ما كان يفعله الموظف في صحيفة "وول ستريت جورنال" في يكاترينبورغ لا علاقة له بالصحافة. للأسف، هذه ليست المرة الأولى، التي يتم فيها استخدام وضع "مراسل أجنبي" وتأشيرة دخول صحفي واعتماد من قبل الأجانب في بلادنا للتستر على أنشطة، لا تعتبر صحافة، وليس أول غربي معروف "يتم مسكه (القبض عليه متلبسا) باليد".

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، اعتقال مراسل مكتب "وول ستريت جورنال" في موسكو، إيفان غيرشكوفيتش، في مدينة يكاترينبورغ الروسية، للاشتباه في قيامه بالتجسس.

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مراسل "وول ستريت جورنال" بتهمة التجسس
07:44 GMT
وجاء في بيان الأمن الروسي: "الأنشطة غير القانونية للمواطن الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش، مواليد 1991، المعتمد من قبل وزارة الخارجية الروسية، مراسل مكتب موسكو لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، يشتبه في تجسسه لصالح الحكومة الأمريكية".

وفقًا لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، جمع غيرشكوفيتش معلومات تشكل سراً من أسرار الدولة "حول أنشطة إحدى الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي"، بناءً على تعليمات من الولايات المتحدة الأمريكية. تم اعتقال المواطن الأمريكي أثناء محاولته الحصول على معلومات سرية.

وأضاف البيان: "رفعت دائرة التحقيق التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي قضية جنائية ضد مواطن أمريكي بموجب المادة 276 من القانون الجنائي الروسي (التجسس)".
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