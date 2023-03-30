https://sputnikarabic.ae/20230330/الخارجية-الروسية-العمل-الذي-قام-به-موظف-وول-ستريت-جورنال-في-يكاترينبورغ-لا-يمت-للصحافة-بصلة-1075320246.html
الخارجية الروسية: العمل الذي قام به موظف "وول ستريت جورنال" في يكاترينبورغ لا يمت للصحافة بصلة
الخارجية الروسية: العمل الذي قام به موظف "وول ستريت جورنال" في يكاترينبورغ لا يمت للصحافة بصلة
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن ما كان يفعله الموظف في صحيفة "وول ستريت جورنال" في مدينة يكاترينبورغ، لا يمت للصحافة بصلة. 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T10:11+0000
2023-03-30T10:11+0000
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روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام" : "ما كان يفعله الموظف في صحيفة "وول ستريت جورنال" في يكاترينبورغ لا علاقة له بالصحافة. للأسف، هذه ليست المرة الأولى، التي يتم فيها استخدام وضع "مراسل أجنبي" وتأشيرة دخول صحفي واعتماد من قبل الأجانب في بلادنا للتستر على أنشطة، لا تعتبر صحافة، وليس أول غربي معروف "يتم مسكه (القبض عليه متلبسا) باليد".وجاء في بيان الأمن الروسي: "الأنشطة غير القانونية للمواطن الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش، مواليد 1991، المعتمد من قبل وزارة الخارجية الروسية، مراسل مكتب موسكو لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، يشتبه في تجسسه لصالح الحكومة الأمريكية".وأضاف البيان: "رفعت دائرة التحقيق التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي قضية جنائية ضد مواطن أمريكي بموجب المادة 276 من القانون الجنائي الروسي (التجسس)".
https://sputnikarabic.ae/20230330/جهاز-الأمن-الفدرالي-الروسي-يعتقل-مراسل-وول-ستريت-جورنال-بتهمة-التجسس-1075312738.html
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روسيا
الخارجية الروسية: العمل الذي قام به موظف "وول ستريت جورنال" في يكاترينبورغ لا يمت للصحافة بصلة
10:11 GMT 30.03.2023 (تم التحديث: 10:50 GMT 30.03.2023) تابعنا عبر
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن ما كان يفعله الموظف في صحيفة "وول ستريت جورنال" في مدينة يكاترينبورغ، لا يمت للصحافة بصلة.
وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام" : "ما كان يفعله الموظف في صحيفة "وول ستريت جورنال" في يكاترينبورغ لا علاقة له بالصحافة. للأسف، هذه ليست المرة الأولى، التي يتم فيها استخدام وضع "مراسل أجنبي" وتأشيرة دخول صحفي واعتماد من قبل الأجانب في بلادنا للتستر على أنشطة، لا تعتبر صحافة، وليس أول غربي معروف "يتم مسكه (القبض عليه متلبسا) باليد".
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، اعتقال مراسل مكتب "وول ستريت جورنال" في موسكو، إيفان غيرشكوفيتش، في مدينة يكاترينبورغ الروسية، للاشتباه في قيامه بالتجسس.
وجاء في بيان الأمن الروسي: "الأنشطة غير القانونية للمواطن الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش، مواليد 1991، المعتمد من قبل وزارة الخارجية الروسية، مراسل مكتب موسكو لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، يشتبه في تجسسه لصالح الحكومة الأمريكية".
وفقًا لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، جمع غيرشكوفيتش معلومات تشكل سراً من أسرار الدولة "حول أنشطة إحدى الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي"، بناءً على تعليمات من الولايات المتحدة الأمريكية. تم اعتقال المواطن الأمريكي أثناء محاولته الحصول على معلومات سرية.
وأضاف البيان: "رفعت دائرة التحقيق التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي قضية جنائية ضد مواطن أمريكي بموجب المادة 276 من القانون الجنائي الروسي (التجسس)".