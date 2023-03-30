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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230330/القوات-الروسية-تسقط-أول-صاروخ-من-طراز-غروم--2-1075329446.html
القوات الروسية تسقط أول صاروخ تكتيكي من طراز "غروم -2"
القوات الروسية تسقط أول صاروخ تكتيكي من طراز "غروم -2"
أفادت الخدمة الصحفية في وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت للمرة الأولى صاروخًا تكتيكيًا أوكرانيًا جديدًا "غروم -2" في... 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T12:26+0000
2023-03-30T12:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أنه "تم اعتراض صاروخ أوكراني من نوع "غروم" للعمليات التكتيكية، وثلاثة صواريخ من نظام "هيمارس" الأمريكي. و"غروم" هو نظام صاروخي عملي تكتيكي طوّره مكتب التصميم الأوكراني في دنيبروبتروفسك بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، ويتميز هذا الصاروخ بمدى يصل إلى 500 كليومتر.
https://sputnikarabic.ae/20230329/المدفعية-الروسية-تدمر-مركز-التحكم-للطائرات-الأوكرانية-بدون-طيار-بالقرب-من-خيرسون-1075262278.html
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روسيا

القوات الروسية تسقط أول صاروخ تكتيكي من طراز "غروم -2"

12:26 GMT 30.03.2023 (تم التحديث: 12:39 GMT 30.03.2023)
© Screenshot: Ministry of Defence of the Russian Federation / تجربة صاروخ مطوّر روسي للدفاع الجوي
تجربة صاروخ مطوّر روسي للدفاع الجوي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
© Screenshot: Ministry of Defence of the Russian Federation /
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أفادت الخدمة الصحفية في وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت للمرة الأولى صاروخًا تكتيكيًا أوكرانيًا جديدًا "غروم -2" في الجو في منطقة العمليات العسكرية.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أنه "تم اعتراض صاروخ أوكراني من نوع "غروم" للعمليات التكتيكية، وثلاثة صواريخ من نظام "هيمارس" الأمريكي.

وأضاف البيان: "تم تدمير طائرتين أوكرانيتين مسيرتين في بلدتي نوفواندريفكا وزيليني غاي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية تدمر مركز تحكم بالطائرات الأوكرانية المسيرة بالقرب من خيرسون
أمس, 02:42 GMT
و"غروم" هو نظام صاروخي عملي تكتيكي طوّره مكتب التصميم الأوكراني في دنيبروبتروفسك بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، ويتميز هذا الصاروخ بمدى يصل إلى 500 كليومتر.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:40 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:19 GMT
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