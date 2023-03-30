https://sputnikarabic.ae/20230330/القوات-الروسية-تسقط-أول-صاروخ-من-طراز-غروم--2-1075329446.html
القوات الروسية تسقط أول صاروخ تكتيكي من طراز "غروم -2"
القوات الروسية تسقط أول صاروخ تكتيكي من طراز "غروم -2"
أفادت الخدمة الصحفية في وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت للمرة الأولى صاروخًا تكتيكيًا أوكرانيًا جديدًا "غروم -2" في... 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T12:26+0000
2023-03-30T12:26+0000
2023-03-30T12:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أنه "تم اعتراض صاروخ أوكراني من نوع "غروم" للعمليات التكتيكية، وثلاثة صواريخ من نظام "هيمارس" الأمريكي. و"غروم" هو نظام صاروخي عملي تكتيكي طوّره مكتب التصميم الأوكراني في دنيبروبتروفسك بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، ويتميز هذا الصاروخ بمدى يصل إلى 500 كليومتر.
https://sputnikarabic.ae/20230329/المدفعية-الروسية-تدمر-مركز-التحكم-للطائرات-الأوكرانية-بدون-طيار-بالقرب-من-خيرسون-1075262278.html
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روسيا
القوات الروسية تسقط أول صاروخ تكتيكي من طراز "غروم -2"
12:26 GMT 30.03.2023 (تم التحديث: 12:39 GMT 30.03.2023) تابعنا عبر
أفادت الخدمة الصحفية في وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت للمرة الأولى صاروخًا تكتيكيًا أوكرانيًا جديدًا "غروم -2" في الجو في منطقة العمليات العسكرية.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أنه "تم اعتراض صاروخ أوكراني من نوع "غروم" للعمليات التكتيكية، وثلاثة صواريخ من نظام "هيمارس" الأمريكي.
وأضاف البيان: "تم تدمير طائرتين أوكرانيتين مسيرتين في بلدتي نوفواندريفكا وزيليني غاي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
و"غروم" هو نظام صاروخي عملي تكتيكي طوّره مكتب التصميم الأوكراني في دنيبروبتروفسك بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، ويتميز هذا الصاروخ بمدى يصل إلى 500 كليومتر.