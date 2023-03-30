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المخابرات العراقية تعلن توقيف خمسة إرهابيين
المخابرات العراقية تعلن توقيف خمسة إرهابيين
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، القبض على خمسة إرهابيين في محافظتي بغداد وصلاح الدين، كانوا يقومون بتقديم الدعم اللوجستي للعناصر الإرهابية. 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T14:25+0000
2023-03-30T14:25+0000
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وبحسب بيان لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الخميس، فإن "مفارز الوكالة وبعمليات منفصلة في بغداد وصلاح الدين تمكنت من إلقاء القبض على خمسة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة (٤/إرهاب)".وأضافت وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع): "الإرهابيين كانوا يقومون بتقديم الدعم اللوجستي للعناصر الإرهابية في محافظة صلاح الدين وكذلك الإدلاء بمعلومات عن تحركات القوات الأمنية".وتابع البيان أن "إلقاء القبض عليهم جاء بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة وتشكيل فريق عمل مختص من وكالة الاستخبارات في المحافظتين، حيث تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف".
https://sputnikarabic.ae/20230205/الشرطة-العراقية-تلقي-القبض-على-10-عناصر-من-البيشمركة-شمالي-البلاد-1073132368.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

المخابرات العراقية تعلن توقيف خمسة إرهابيين

14:25 GMT 30.03.2023
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYEالعراق .. الشرطة العراقية في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد 29 أغسطس 2022
العراق .. الشرطة العراقية في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد 29 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYE
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أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، القبض على خمسة إرهابيين في محافظتي بغداد وصلاح الدين، كانوا يقومون بتقديم الدعم اللوجستي للعناصر الإرهابية.
وبحسب بيان لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الخميس، فإن "مفارز الوكالة وبعمليات منفصلة في بغداد وصلاح الدين تمكنت من إلقاء القبض على خمسة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة (٤/إرهاب)".
وأضافت وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع): "الإرهابيين كانوا يقومون بتقديم الدعم اللوجستي للعناصر الإرهابية في محافظة صلاح الدين وكذلك الإدلاء بمعلومات عن تحركات القوات الأمنية".
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وتابع البيان أن "إلقاء القبض عليهم جاء بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة وتشكيل فريق عمل مختص من وكالة الاستخبارات في المحافظتين، حيث تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف".
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