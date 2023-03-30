https://sputnikarabic.ae/20230330/اندلاع-حريق-إثر-خروج-قطار-عن-مساره-في-ولاية-مينيسوتا-الأمريكية-فيديو-1075331085.html
اندلاع حريق إثر خروج قطار عن مساره في ولاية مينيسوتا الأمريكية... فيديو
اندلاع حريق إثر خروج قطار عن مساره في ولاية مينيسوتا الأمريكية... فيديو
اندلع حريق قوي، اليوم الخميس، إثر خروج قطار عن مساره في ولاية مينيسوتا الأمريكية. 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T13:32+0000
2023-03-30T13:32+0000
2023-03-30T13:32+0000
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وقالت الشرطة الأمريكية، إن "بلدة في مينيسوتا خارج مينيابوليس أمرت بالإخلاء، صباح الخميس، بعد أن خرج قطار يحمل الإيثانول، عن مساره واشتعلت فيه النيران". وقامت السلطات المحلية في ولاية مينيسوتا الأمريكية بإجلاء عدد كبير من السكان المحيطين بالموقع، فيما لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
اندلاع حريق إثر خروج قطار عن مساره في ولاية مينيسوتا الأمريكية... فيديو
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اندلع حريق قوي، اليوم الخميس، إثر خروج قطار عن مساره في ولاية مينيسوتا الأمريكية.