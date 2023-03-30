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اندلاع حريق إثر خروج قطار عن مساره في ولاية مينيسوتا الأمريكية... فيديو
اندلاع حريق إثر خروج قطار عن مساره في ولاية مينيسوتا الأمريكية... فيديو
اندلع حريق قوي، اليوم الخميس، إثر خروج قطار عن مساره في ولاية مينيسوتا الأمريكية. 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T13:32+0000
2023-03-30T13:32+0000
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وقالت الشرطة الأمريكية، إن "بلدة في مينيسوتا خارج مينيابوليس أمرت بالإخلاء، صباح الخميس، بعد أن خرج قطار يحمل الإيثانول، عن مساره واشتعلت فيه النيران". وقامت السلطات المحلية في ولاية مينيسوتا الأمريكية بإجلاء عدد كبير من السكان المحيطين بالموقع، فيما لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات.
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الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

اندلاع حريق إثر خروج قطار عن مساره في ولاية مينيسوتا الأمريكية... فيديو

13:32 GMT 30.03.2023
© AP Photo / Matt Freedتداعيات حادث خروج قطار :نورفلوك ساوثرن" يحمل مواد كيميائية سامة عن مساره في ولاية أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية، 24 فبراير 2023
تداعيات حادث خروج قطار :نورفلوك ساوثرن يحمل مواد كيميائية سامة عن مساره في ولاية أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية، 24 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
© AP Photo / Matt Freed
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اندلع حريق قوي، اليوم الخميس، إثر خروج قطار عن مساره في ولاية مينيسوتا الأمريكية.
وقالت الشرطة الأمريكية، إن "بلدة في مينيسوتا خارج مينيابوليس أمرت بالإخلاء، صباح الخميس، بعد أن خرج قطار يحمل الإيثانول، عن مساره واشتعلت فيه النيران".
وقامت السلطات المحلية في ولاية مينيسوتا الأمريكية بإجلاء عدد كبير من السكان المحيطين بالموقع، فيما لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات.
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