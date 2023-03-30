https://sputnikarabic.ae/20230330/رئيسة-هندوراس-تقوم-بزيارة-رسمية-للصين-بعد-إقامة-العلاقات-الدبلوماسية-بين-البلدين-1075307439.html
رئيسة هندوراس تقوم بزيارة رسمية للصين بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين
رئيسة هندوراس تقوم بزيارة رسمية للصين بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين
تقوم الرئيسة الهندوراسية، زيومارا كاسترو، بزيارة رسمية إلى الصين للتوقيع على اتفاقيات متبادلة بعدما أقامت بكين وتيغوسيغالبا علاقات دبلوماسية الأسبوع الماضي،... 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T03:13+0000
2023-03-30T03:13+0000
2023-03-30T03:13+0000
هندوراس
الصين
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1e/1075307425_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_328358c5404ef9d4bdbff8dbafb0c034.jpg
موسكو - سبوتنيك. وأعلنت الوزارة عبر تويتر: "سوف تسافر الرئيسة زيومارا كاسترو إلى جمهورية الصين الشعبية قريبًا للقيام بزيارة رسمية لتوقيع اتفاقيات متبادلة بين البلدين".والأحد الماضي، التقى وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، نظيره الهندوراسي، إنريكي رينا، في بكين، حيث وقع الاثنان بيانًا مشتركًا بشأن إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد اجتماعهما.وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخارجية الهندوراسية أنها قطعت العلاقات الدبلوماسية مع تايوان، وفي أعقاب الإعلان، قالت وزارة الخارجية التايوانية إنها تقطع العلاقات الدبلوماسية مع الهندوراس وتغلق سفارتها في البلد الواقع فى أمريكا الوسطى.
https://sputnikarabic.ae/20230326/الصين-تعلن-إقامة-علاقات-دبلوماسية-مع-هندوراس-1075139882.html
هندوراس
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1e/1075307425_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_de5444a13f29c16b1a902eed8ffced52.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
هندوراس, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, العالم
هندوراس, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, العالم
رئيسة هندوراس تقوم بزيارة رسمية للصين بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين
تابعنا عبر
تقوم الرئيسة الهندوراسية، زيومارا كاسترو، بزيارة رسمية إلى الصين للتوقيع على اتفاقيات متبادلة بعدما أقامت بكين وتيغوسيغالبا علاقات دبلوماسية الأسبوع الماضي، وفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية الهندوراسية يوم الخميس.
موسكو - سبوتنيك
. وأعلنت الوزارة عبر تويتر: "سوف تسافر الرئيسة زيومارا كاسترو إلى جمهورية الصين الشعبية قريبًا للقيام بزيارة رسمية لتوقيع اتفاقيات متبادلة بين البلدين".
والأحد الماضي، التقى وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، نظيره الهندوراسي، إنريكي رينا، في بكين، حيث وقع الاثنان بيانًا مشتركًا بشأن إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد اجتماعهما
.
وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخارجية الهندوراسية أنها قطعت العلاقات الدبلوماسية مع تايوان، وفي أعقاب الإعلان، قالت وزارة الخارجية التايوانية إنها تقطع العلاقات الدبلوماسية مع الهندوراس وتغلق سفارتها في البلد الواقع فى أمريكا الوسطى.