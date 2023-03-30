https://sputnikarabic.ae/20230330/لافروف-الغرب-مشارك-بشكل-مباشر-في-الصراع-الأوكراني-1075342381.html

لافروف: الغرب مشارك بشكل مباشر في الصراع الأوكراني

لافروف: الغرب مشارك بشكل مباشر في الصراع الأوكراني

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الغرب مشارك مباشر في الصراع الأوكراني. 30.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-30T17:15+0000

2023-03-30T17:15+0000

2023-03-30T17:17+0000

روسيا

الخارجية الروسية

واشنطن

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وقال لافروف في مقابلة مع "برينسا لاتينا"، اليوم الخميس: "لم يعد بإمكاننا التسامح مع خط الغرب، الذي قرر مرة أخرى اختيار النظرية والممارسة النازية لإعلان هذه المرة حربًا مختلطة ضد روسيا. ويشنها الجيش الأوكراني بأوامر من كييف. النظام الحاكم".هذا وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس الأربعاء، أن الغرب لا يريد وقف الصراع في أوكرانيا.وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في موسكو يوم الأربعاء: "لاحظ زميلنا، السيد (وزير الخارجية الأمريكي أنتوني) بلينكن، في آخر خطبة من هذا القبيل، تحدث أمس أو أول أمس، قائلا إن الهدنة الآن ستكون في مصلحة روسيا، ولا يمكن السماح بذلك. من الصعب بالنسبة لي أن أقول ما يقوم عليه مثل هذا التحليل السطحي، بصراحة، الافتراض الوحيد هو أن الغرب لا يريد وقف هذه الحرب ويرى مصالحه الجيوسياسية في هذه الحرب، في المقام الأول من وجهة نظر محاولاته القضاء على منافس آخر على المسرح العالمي عبر مواجهة روسيا".وأضاف لافروف أن الناتو يقاتل في الواقع إلى جانب نظام كييف، ومنجرف بعمق في الصراع.

https://sputnikarabic.ae/20230329/لافروف-الغرب-لا-يريد-وقف-الصراع-في-أوكرانيا-1075283270.html

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