https://sputnikarabic.ae/20230330/مرشح-رئاسي-تركي-لـسبوتنيك-مستعد-للقاء-الأسد-حال-فزت-بالانتخابات-لحل-الخلافات-بين-البلدين-1075316311.html
مرشح رئاسي تركي لـ"سبوتنيك": مستعد للقاء الأسد حال فزت بالانتخابات لحل الخلافات بين البلدين
مرشح رئاسي تركي لـ"سبوتنيك": مستعد للقاء الأسد حال فزت بالانتخابات لحل الخلافات بين البلدين
أعلن مرشح تحالف "أتا" (الأسلاف) إلى الانتخابات الرئاسية التركية، سنان أوغان، أنه مستعد للقاء الرئيس السوري، بشار الأسد، في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية، لحل... 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T09:31+0000
2023-03-30T09:31+0000
2023-03-30T09:31+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أوغان خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "أؤيد الحوار بين أنقرة ودمشق، ومستعد للاجتماع بالرئيس الأسد بهدف حل الخلافات بين البلدين في حال فزت بالرئاسة. لا يوجد ثأر بين الدول، ويجب أن تكون قنوات الحوار مفتوحة بينها".وأضاف أوغان أن "دور موسكو في تطبيع العلاقات بين البلدين مهم وقيم بقدر دور الوسيط الذي تلعبه تركيا في الأزمة الروسية الأوكرانية".وأشار أوغان إلى أن وجود القوات التركية في شمال سوريا ليس احتلالا، داعيا الرئيس السوري، للتعاون مع تركيا، من أجل إنهاء وجود حزب العمال الكردستاني في سوريا.وقال أوغان تعليقا على شروط الأسد، لتطبيع العلاقات مع تركيا: "يجب على الأسد اتخاذ بعض الخطوات قبل أن يضع شروطا لتطبيع العلاقات مع أنقرة، فوجود القوات التركية في سوريا ليس احتلالا".وأردف بقوله: "لم نتخذ هذه الخطوة من مبدأ الاحتلال وإنما كان علينا إرساء قواعد الاستقرار في البلاد قبل كل شيء، إذ أن حزب العمال الكردستاني متواجد هناك فضلاً عن مساعي الولايات المتحدة الأميركية لإقامة دولة مستقلة لهذا الكيان على الأراضي السورية، لذا يجب أن تكون أولويتنا إنهاء وجوده".ومن المقرر أن يلتقي نواب وزراء خارجية كل من سوريا وروسيا وتركيا وإيران، الأسبوع المقبل، لتقريب وجهات النظر بين دمشق وأنقرة، تمهيدا لعقد لقاء مماثل على مستوى وزراء الخارجية.
https://sputnikarabic.ae/20230330/وكالة-حدث-غير-مسبوق-بين-السعودية-وسوريا-وإيران-في-العراق-1075311276.html
https://sputnikarabic.ae/20230329/مصدر-لـسبوتنيك-نواب-وزراء-خارجية-روسيا-وسوريا-وتركيا-وإيران-يجتمعون-الاثنين-المقبل-في-موسكو-1075294353.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
مرشح رئاسي تركي لـ"سبوتنيك": مستعد للقاء الأسد حال فزت بالانتخابات لحل الخلافات بين البلدين
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أعلن مرشح تحالف "أتا" (الأسلاف) إلى الانتخابات الرئاسية التركية، سنان أوغان، أنه مستعد للقاء الرئيس السوري، بشار الأسد، في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية، لحل الخلافات بين البلدين.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أوغان خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "أؤيد الحوار بين أنقرة ودمشق، ومستعد للاجتماع بالرئيس الأسد بهدف حل الخلافات بين البلدين في حال فزت بالرئاسة. لا يوجد ثأر بين الدول، ويجب أن تكون قنوات الحوار مفتوحة بينها".
وأضاف أوغان أن "دور موسكو في تطبيع العلاقات بين البلدين مهم وقيم بقدر دور الوسيط الذي تلعبه تركيا في الأزمة الروسية الأوكرانية".
وأكد أوغان أهمية "إنهاء الحرب في سوريا والقضاء على المجموعات المسلحة وإرساء أسس السلام في البلاد، لأن هذا سيؤثر بشكل إيجابي على تركيا والمنطقة برمتها، ولهذا السبب أنا مستعد للقاء الأسد، وأعتقد أنني سأحصل على نتيجة في هذه اللقاءات".
وأشار أوغان إلى أن وجود القوات التركية في شمال سوريا ليس احتلالا، داعيا الرئيس السوري، للتعاون مع تركيا، من أجل إنهاء وجود حزب العمال الكردستاني في سوريا.
وقال أوغان تعليقا على شروط الأسد، لتطبيع العلاقات مع تركيا: "يجب على الأسد اتخاذ بعض الخطوات قبل أن يضع شروطا لتطبيع العلاقات مع أنقرة، فوجود القوات التركية في سوريا ليس احتلالا".
وتابع قائلا: "على الأسد أن يعرض علينا التعاون لإنهاء وجود حزب العمال الكردستاني، بدلا من اشتراط انسحاب القوات التركية من سوريا. وبعد القضاء عليه ستنسحب القوات التركية من شمال سوريا".
وأردف بقوله: "لم نتخذ هذه الخطوة من مبدأ الاحتلال وإنما كان علينا إرساء قواعد الاستقرار في البلاد قبل كل شيء، إذ أن حزب العمال الكردستاني متواجد هناك فضلاً عن مساعي الولايات المتحدة الأميركية لإقامة دولة مستقلة لهذا الكيان على الأراضي السورية، لذا يجب أن تكون أولويتنا إنهاء وجوده".
وكان الرئيس السوري، بشار الأسد، صرح في وقت سابق، خلال مقابلة مع "سبوتنيك"، بأن إمكانية عقد لقاء مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، متوقفة على انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، ووقف تقديم الدعم للإرهابيين.
ومن المقرر أن يلتقي نواب وزراء خارجية كل من سوريا وروسيا وتركيا وإيران، الأسبوع المقبل، لتقريب وجهات النظر بين دمشق وأنقرة، تمهيدا لعقد لقاء مماثل على مستوى وزراء الخارجية.