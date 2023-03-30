عربي
الدفاع الصينية تعلن استعدادها للتعاون مع الجيش الروسي بهدف الدفاع عن العدالة الدولية
https://sputnikarabic.ae/20230330/وكالة-حدث-غير-مسبوق-بين-السعودية-وسوريا-وإيران-في-العراق-1075311276.html
وكالة: حدث "غير مسبوق" بين السعودية وسوريا وإيران في العراق
وكالة: حدث "غير مسبوق" بين السعودية وسوريا وإيران في العراق
أقامت السفارة الإيرانية لدى بغداد، مأدبة فطار، بحضور كل من سفراء السعودية والأردن والكويت ولبنان وأفغانستان وموريتانيا وسوريا. 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T07:11+0000
2023-03-30T07:11+0000
إيران
أخبار إيران
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار سوريا اليوم
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101866/95/1018669577_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_be5cf42f83402da92f6bf4c3b68d8e7a.jpg
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، بأنه "تحدث للمرة الأولى سفراء كل من إيران محمد كاظم الصادق، وسوريا سطام جدعان الدنده، وسفير المملكة العربية السعودية عبد العزيز الشمري في أجواء ودية"، واصفة هذا الحدث بأنه "غير مسبوق".وكان السفير الإيراني لدى النرويج، علي رضا يوسفي، شارك في مأدبة إفطار أقامتها السفيرة السعودية، مساء الثلاثاء الماضي.وقال رضا يوسف: "يسعدني أنني شاركت في مأدبة إفطار سفيرة المملكة العربية السعودية في مقر إقامتها"، مضيفًا أن "الاتفاق الأخير فتح فصلا جديدا في العلاقات الودية بين إيران والسعودية"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.في هذه الأثناء، قال الحساب الرسمي للسفارة السعودية في النرويج، عبر "تويتر"، إن "السفيرة آمال يحيى المعلمي أقامت مأدبة الإفطار الرمضاني السنوي، بحضور رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والإسلامية المعتمدة لدى النرويج".وتوصلت السعودية وإيران إلى اتفاق برعاية صينية أنهى أكثر من 7 سنوات من القطيعة الدبلوماسية، حيث تم الاتفاق على إعادة فتح السفارات بين البلدين خلال مدة أقصاها شهران، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما، الصين.وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.وفتحت السعودية، في الآونة الأخيرة، الباب أمام حوار محتمل مع سوريا خاصة بشأن القضايا الإنسانية، قائلة إن هناك إجماعا عربيا متناميا يفيد بأن عزل سوريا أصبح غير مجدٍ.وكشفت مصادر إعلامية، أن الرياض ودمشق اتفقتا على إعادة افتتاح سفارتي البلدين بعد أيام من افتتاح القنصلية السعودية في دمشق. وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر، أن سوريا والسعودية اتفقتا على فتح سفارتين بعد أكثر من عقد من قطع العلاقات.
https://sputnikarabic.ae/20230329/عبد-اللهيان-هناك-بعض-المشاكل-العالقة-مع-السعودية-لكنها-ليست-عائقا-أمام-استئناف-العلاقات-1075283008.html
https://sputnikarabic.ae/20230327/إيران-تعلن-أنها-ستوجه-دعوة-رسمية-للعاهل-السعودي-لزيارة-طهران-1075218327.html
https://sputnikarabic.ae/20230323/مصدر-في-الخارجية-السعودية-يؤكد-بدء-محادثات-مع-سوريا-لاستئناف-الخدمات-القنصلية-1075079396.html
إيران
أخبار إيران
السعودية
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101866/95/1018669577_92:0:921:622_1920x0_80_0_0_bcbe6a46a6ffb0b55d9b8f29a5d1e0f5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

وكالة: حدث "غير مسبوق" بين السعودية وسوريا وإيران في العراق

07:11 GMT 30.03.2023
© AFP 2023 / APحرب بين إيران والسعودية
حرب بين إيران والسعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
© AFP 2023 / AP
تابعنا عبرTelegram
أقامت السفارة الإيرانية لدى بغداد، مأدبة فطار، بحضور كل من سفراء السعودية والأردن والكويت ولبنان وأفغانستان وموريتانيا وسوريا.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، بأنه "تحدث للمرة الأولى سفراء كل من إيران محمد كاظم الصادق، وسوريا سطام جدعان الدنده، وسفير المملكة العربية السعودية عبد العزيز الشمري في أجواء ودية"، واصفة هذا الحدث بأنه "غير مسبوق".
وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
عبد اللهيان: هناك بعض المشاكل العالقة مع السعودية لكنها ليست عائقا أمام استئناف العلاقات
أمس, 11:32 GMT
وكان السفير الإيراني لدى النرويج، علي رضا يوسفي، شارك في مأدبة إفطار أقامتها السفيرة السعودية، مساء الثلاثاء الماضي.
وقال رضا يوسف: "يسعدني أنني شاركت في مأدبة إفطار سفيرة المملكة العربية السعودية في مقر إقامتها"، مضيفًا أن "الاتفاق الأخير فتح فصلا جديدا في العلاقات الودية بين إيران والسعودية"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
في هذه الأثناء، قال الحساب الرسمي للسفارة السعودية في النرويج، عبر "تويتر"، إن "السفيرة آمال يحيى المعلمي أقامت مأدبة الإفطار الرمضاني السنوي، بحضور رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والإسلامية المعتمدة لدى النرويج".
الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
إيران تعلن أنها ستوجه دعوة رسمية للعاهل السعودي لزيارة طهران
27 مارس, 20:56 GMT
وتوصلت السعودية وإيران إلى اتفاق برعاية صينية أنهى أكثر من 7 سنوات من القطيعة الدبلوماسية، حيث تم الاتفاق على إعادة فتح السفارات بين البلدين خلال مدة أقصاها شهران، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما، الصين.
وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".
وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.
مقعد سوريا في الجامعة العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
مصدر في الخارجية السعودية يؤكد بدء محادثات مع سوريا لاستئناف الخدمات القنصلية
23 مارس, 19:58 GMT
وفتحت السعودية، في الآونة الأخيرة، الباب أمام حوار محتمل مع سوريا خاصة بشأن القضايا الإنسانية، قائلة إن هناك إجماعا عربيا متناميا يفيد بأن عزل سوريا أصبح غير مجدٍ.
وكشفت مصادر إعلامية، أن الرياض ودمشق اتفقتا على إعادة افتتاح سفارتي البلدين بعد أيام من افتتاح القنصلية السعودية في دمشق. وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر، أن سوريا والسعودية اتفقتا على فتح سفارتين بعد أكثر من عقد من قطع العلاقات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:36 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала