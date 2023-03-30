https://sputnikarabic.ae/20230330/وزارة-الدفاع-الروسية-إسقاط-مروحية-أوكرانية-طراز-مي-8--بمقاطعة-زابوروجيه-1075328925.html

القوات الروسية تسقط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8 " في زابوروجيه

القوات الروسية تسقط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8 " في زابوروجيه

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة دفاعها الجوي أسقطت طائرة هليكوبتر عسكرية أوكرانية من طراز "مي-8" في سماء مقاطعة زابوروجيه خلال اليوم الماضي. 30.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-30T12:10+0000

2023-03-30T12:10+0000

2023-03-30T12:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

عمليات عسكرية

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/1a/1049072096_0:57:2737:1597_1920x0_80_0_0_78f42541b4ea8c3d2249b6f6218f8437.jpg

وقالت الدفاع في بيانها اليومي "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة هليكوبتر من طراز "مي-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية تيميروفكا بمقاطعة زابوروجيه".وتابع: "أصابت نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة القوات "المركز" وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نيفسكوي وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية وغريغوروفكا وتورسكوي، ويامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم القضاء على ما يصل إلى 130 عسكريا أوكرانيا، وتدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين، ومركبة قتالية مجهزة براجمات صواريخ غراد، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز "أكاسيا" على محور كراسني ليمان".وأشار بيان الدفاع إلى أنه "في اتجاه دونيتسك، نتيجة العمليات النشطة لوحدات مجموعة القوات"الجنوبية" والضربات الجوية ونيران المدفعية، بلغت خسائر العدو في اليوم الواحد أكثر من 340 من العسكريين والمرتزقة ودبابتين وأربع مركبات قتال مشاة، وست مركبات قتالية مصفحة وتسع مركبات، ومنظومة "أوراغان"، بالإضافة إلى مدافع هاوتزر "دي-30" و"دي-20".

https://sputnikarabic.ae/20230329/الجيش-الروسي-يقضي-على-أكثر-من-500-عسكري-أوكراني-في-محاور-مختلفة-1075286337.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا