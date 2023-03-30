https://sputnikarabic.ae/20230330/وزارة-الدفاع-الروسية-إسقاط-مروحية-أوكرانية-طراز-مي-8--بمقاطعة-زابوروجيه-1075328925.html
القوات الروسية تسقط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8 " في زابوروجيه
القوات الروسية تسقط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8 " في زابوروجيه
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة دفاعها الجوي أسقطت طائرة هليكوبتر عسكرية أوكرانية من طراز "مي-8" في سماء مقاطعة زابوروجيه خلال اليوم الماضي. 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T12:10+0000
2023-03-30T12:10+0000
2023-03-30T12:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
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وقالت الدفاع في بيانها اليومي "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة هليكوبتر من طراز "مي-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية تيميروفكا بمقاطعة زابوروجيه".وتابع: "أصابت نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة القوات "المركز" وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نيفسكوي وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية وغريغوروفكا وتورسكوي، ويامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم القضاء على ما يصل إلى 130 عسكريا أوكرانيا، وتدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين، ومركبة قتالية مجهزة براجمات صواريخ غراد، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز "أكاسيا" على محور كراسني ليمان".وأشار بيان الدفاع إلى أنه "في اتجاه دونيتسك، نتيجة العمليات النشطة لوحدات مجموعة القوات"الجنوبية" والضربات الجوية ونيران المدفعية، بلغت خسائر العدو في اليوم الواحد أكثر من 340 من العسكريين والمرتزقة ودبابتين وأربع مركبات قتال مشاة، وست مركبات قتالية مصفحة وتسع مركبات، ومنظومة "أوراغان"، بالإضافة إلى مدافع هاوتزر "دي-30" و"دي-20".
https://sputnikarabic.ae/20230329/الجيش-الروسي-يقضي-على-أكثر-من-500-عسكري-أوكراني-في-محاور-مختلفة-1075286337.html
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روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تسقط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8 " في زابوروجيه
12:10 GMT 30.03.2023 (تم التحديث: 12:44 GMT 30.03.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة دفاعها الجوي أسقطت طائرة هليكوبتر عسكرية أوكرانية من طراز "مي-8" في سماء مقاطعة زابوروجيه خلال اليوم الماضي.
وقالت الدفاع في بيانها اليومي "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة هليكوبتر من طراز "مي-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية تيميروفكا بمقاطعة زابوروجيه".
"ألحقت العمليات النشطة للوحدات ونيران المدفعية لمجموعة القوات "الغربية"، خسائر بالقوة البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سينكوفكا وغرانيكوفكا، بمقاطعة خاركوف، وفوسيلوفسكوي وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتم القضاء على ما يصل إلى 50 عسكريا أوكرانيًا؛ وتدمير مركبتين قتاليتين، على محور كوبيانسك".
وتابع: "أصابت نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة القوات "المركز" وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نيفسكوي وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية وغريغوروفكا وتورسكوي، ويامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم القضاء على ما يصل إلى 130 عسكريا أوكرانيا، وتدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين، ومركبة قتالية مجهزة براجمات صواريخ غراد، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز "أكاسيا" على محور كراسني ليمان".
وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أن الوحدات الروسية قضت على نحو 25 جنديا أوكرانيا و دمرت 11 سيارة وثلاث مدافع هاوتزر "دي -30" على محور خيرسون خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشار بيان الدفاع إلى أنه "في اتجاه دونيتسك، نتيجة العمليات النشطة لوحدات مجموعة القوات"الجنوبية" والضربات الجوية ونيران المدفعية، بلغت خسائر العدو في اليوم الواحد أكثر من 340 من العسكريين والمرتزقة ودبابتين وأربع مركبات قتال مشاة، وست مركبات قتالية مصفحة وتسع مركبات، ومنظومة "أوراغان"، بالإضافة إلى مدافع هاوتزر "دي-30" و"دي-20".