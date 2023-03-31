https://sputnikarabic.ae/20230331/أردوغان-يحث-الأتراك-على-الدفاع-عن-المستقبل-واتخاذ-القرار-الصائب-في-الانتخابات-الرئاسية-1075389342.html

أردوغان يحث الأتراك على "الدفاع عن المستقبل واتخاذ القرار الصائب" في الانتخابات الرئاسية

أردوغان يحث الأتراك على "الدفاع عن المستقبل واتخاذ القرار الصائب" في الانتخابات الرئاسية

حث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، الشعب التركي على "الدفاع عن مستقبله"، ‏معربا عن اعتقاده بأنهم "سيتخذون القرار الصحيح خلال الانتخابات الرئاسية... 31.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-31T21:33+0000

2023-03-31T21:33+0000

2023-03-31T21:33+0000

رجب طيب أردوغان

أخبار تركيا اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103624/64/1036246468_0:0:4000:2251_1920x0_80_0_0_9e149723446ab4adba65367bdf20012a.jpg

أنقرة - سبوتنيك. وقال أردوغان خلال خطابه في مدينة كيليس التركية: "أحثكم على الدفاع عن مستقبلكم يوم 14 مايو، وأعتقد أنكم ستتخذون القرار الصحيح".وأضاف الرئيس التركي أن "أولئك الذين لا يستطيعون حكم 7 أو 8 أشخاص اجتمعوا على طاولة واحدة، لا ينبغي أن يُتوقع منهم أن يكونوا قادرين على حكم تركيا بمواطنيها البالغ عددهم 85 مليون نسمة"، ملمحا بذلك إلى أحزاب المعارضة الستة التي تمكنت من الاتفاق على مرشح رئاسي واحد فقط في أوائل الشهر الجاري.ووافقت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا بالإجماع على 14 مايو موعدا للانتخابات الرئاسية لعام 2023.ومن المقرر إجراء جولة ثانية من التصويت، إذا لزم الأمر، في 28 مايو.وقد تم ترشيح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كمرشح رئاسي من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم، المدعوم من حزب الحركة القومية المتحالف، في حين تم إعلان، كمال كيليجدار أوغلو، كمرشح وحيد لحزب "تحالف الشعب"، الممثل للمعارضة.

https://sputnikarabic.ae/20230329/أردوغان-تفكيرنا-في-الانتخابات-لن-يعيق-مساعدة-المتضررين-من-الزلزال-1075286169.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار