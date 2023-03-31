https://sputnikarabic.ae/20230331/أردوغان-يحث-الأتراك-على-الدفاع-عن-المستقبل-واتخاذ-القرار-الصائب-في-الانتخابات-الرئاسية-1075389342.html
أردوغان يحث الأتراك على "الدفاع عن المستقبل واتخاذ القرار الصائب" في الانتخابات الرئاسية
أردوغان يحث الأتراك على "الدفاع عن المستقبل واتخاذ القرار الصائب" في الانتخابات الرئاسية
حث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، الشعب التركي على "الدفاع عن مستقبله"، معربا عن اعتقاده بأنهم "سيتخذون القرار الصحيح خلال الانتخابات الرئاسية... 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T21:33+0000
2023-03-31T21:33+0000
2023-03-31T21:33+0000
رجب طيب أردوغان
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أنقرة - سبوتنيك. وقال أردوغان خلال خطابه في مدينة كيليس التركية: "أحثكم على الدفاع عن مستقبلكم يوم 14 مايو، وأعتقد أنكم ستتخذون القرار الصحيح".وأضاف الرئيس التركي أن "أولئك الذين لا يستطيعون حكم 7 أو 8 أشخاص اجتمعوا على طاولة واحدة، لا ينبغي أن يُتوقع منهم أن يكونوا قادرين على حكم تركيا بمواطنيها البالغ عددهم 85 مليون نسمة"، ملمحا بذلك إلى أحزاب المعارضة الستة التي تمكنت من الاتفاق على مرشح رئاسي واحد فقط في أوائل الشهر الجاري.ووافقت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا بالإجماع على 14 مايو موعدا للانتخابات الرئاسية لعام 2023.ومن المقرر إجراء جولة ثانية من التصويت، إذا لزم الأمر، في 28 مايو.وقد تم ترشيح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كمرشح رئاسي من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم، المدعوم من حزب الحركة القومية المتحالف، في حين تم إعلان، كمال كيليجدار أوغلو، كمرشح وحيد لحزب "تحالف الشعب"، الممثل للمعارضة.
https://sputnikarabic.ae/20230329/أردوغان-تفكيرنا-في-الانتخابات-لن-يعيق-مساعدة-المتضررين-من-الزلزال-1075286169.html
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أردوغان يحث الأتراك على "الدفاع عن المستقبل واتخاذ القرار الصائب" في الانتخابات الرئاسية
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حث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، الشعب التركي على "الدفاع عن مستقبله"، معربا عن اعتقاده بأنهم "سيتخذون القرار الصحيح خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمنعقدة في 14 مايو/ أيار المقبل.
أنقرة - سبوتنيك. وقال أردوغان خلال خطابه في مدينة كيليس التركية: "أحثكم على الدفاع عن مستقبلكم يوم 14 مايو، وأعتقد أنكم ستتخذون القرار الصحيح".
وأضاف الرئيس التركي
أن "أولئك الذين لا يستطيعون حكم 7 أو 8 أشخاص اجتمعوا على طاولة واحدة، لا ينبغي أن يُتوقع منهم أن يكونوا قادرين على حكم تركيا بمواطنيها البالغ عددهم 85 مليون نسمة"، ملمحا بذلك إلى أحزاب المعارضة الستة التي تمكنت من الاتفاق على مرشح رئاسي واحد فقط في أوائل الشهر الجاري.
ووافقت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا بالإجماع على 14 مايو موعدا للانتخابات الرئاسية لعام 2023.
ومن المقرر إجراء جولة ثانية من التصويت، إذا لزم الأمر، في 28 مايو.
وقد تم ترشيح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
، كمرشح رئاسي من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم، المدعوم من حزب الحركة القومية المتحالف، في حين تم إعلان، كمال كيليجدار أوغلو، كمرشح وحيد لحزب "تحالف الشعب"، الممثل للمعارضة.