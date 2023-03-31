https://sputnikarabic.ae/20230331/الطيران-المدني-العراقي-العمل-في-مطار-بغداد-مستمر-ومدى-الرؤية-مقبول-للطيارين-1075385027.html
الطيران المدني العراقي: العمل في مطار بغداد مستمر ومدى الرؤية مقبول للطيارين
الطيران المدني العراقي: العمل في مطار بغداد مستمر ومدى الرؤية مقبول للطيارين
أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الجمعة، إن الرحلات الجوية في مطار بغداد لا تزال منتظمة. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T18:34+0000
2023-03-31T18:34+0000
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وحسب وكالة الأنباء العراقية، لا تزال الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي بالعراق منتظمة "مع مدى رؤية مقبول رغم العاصفة الترابية".وقال جهاد الديوان، المتحدث باسم سلطة الطيران المدني، إن مدى الرؤية مقبول للطيارين حتى الآن.وأضاف الديوان أن تعليق الرحلات في المطارات يشترط أن يكون مدى الرؤية لدى الطيار 500 متر تقريبا أو أقل وحالياً هو أكثر من ذلك والأجواء مفتوحة وفي حال زادت أثار العاصفة سيتم الإبلاغ بتوقف الرحلات".ويتعرض العراق مؤخرا لعدد من العواصف الترابية التي تؤثر على مدى الرؤية في الشوارع.
https://sputnikarabic.ae/20220703/مطار-بغداد-يستأنف-الحركة-الجوية-بعد-توقفه-نتيجة-عاصفة-ترابية-1064571408.html
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الطيران المدني العراقي: العمل في مطار بغداد مستمر ومدى الرؤية مقبول للطيارين
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أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الجمعة، إن الرحلات الجوية في مطار بغداد لا تزال منتظمة.
وحسب
وكالة الأنباء العراقية، لا تزال الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي بالعراق منتظمة "مع مدى رؤية مقبول رغم العاصفة الترابية".
وقال جهاد الديوان، المتحدث باسم سلطة الطيران المدني، إن مدى الرؤية مقبول للطيارين حتى الآن.
وأضاف الديوان أن تعليق الرحلات
في المطارات يشترط أن يكون مدى الرؤية لدى الطيار 500 متر تقريبا أو أقل وحالياً هو أكثر من ذلك والأجواء مفتوحة وفي حال زادت أثار العاصفة سيتم الإبلاغ بتوقف الرحلات".
ويتعرض العراق مؤخرا لعدد من العواصف الترابية التي تؤثر على مدى الرؤية في الشوارع.