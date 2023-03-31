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الطيران المدني العراقي: العمل في مطار بغداد مستمر ومدى الرؤية مقبول للطيارين
الطيران المدني العراقي: العمل في مطار بغداد مستمر ومدى الرؤية مقبول للطيارين
أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الجمعة، إن الرحلات الجوية في مطار بغداد لا تزال منتظمة. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T18:34+0000
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وحسب وكالة الأنباء العراقية، لا تزال الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي بالعراق منتظمة "مع مدى رؤية مقبول رغم العاصفة الترابية".وقال جهاد الديوان، المتحدث باسم سلطة الطيران المدني، إن مدى الرؤية مقبول للطيارين حتى الآن.وأضاف الديوان أن تعليق الرحلات في المطارات يشترط أن يكون مدى الرؤية لدى الطيار 500 متر تقريبا أو أقل وحالياً هو أكثر من ذلك والأجواء مفتوحة وفي حال زادت أثار العاصفة سيتم الإبلاغ بتوقف الرحلات".ويتعرض العراق مؤخرا لعدد من العواصف الترابية التي تؤثر على مدى الرؤية في الشوارع.
https://sputnikarabic.ae/20220703/مطار-بغداد-يستأنف-الحركة-الجوية-بعد-توقفه-نتيجة-عاصفة-ترابية-1064571408.html
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أخبار العراق اليوم, العراق, أخبار العالم الآن, الأخبار, منوعات

الطيران المدني العراقي: العمل في مطار بغداد مستمر ومدى الرؤية مقبول للطيارين

18:34 GMT 31.03.2023
© AP Photo / Ali Abdul Hassanعراقيون يسيرون في أحد شوارع مدينة بغداد، خلال عاصفة رملية قوية، العراق 5 مايو 2022
عراقيون يسيرون في أحد شوارع مدينة بغداد، خلال عاصفة رملية قوية، العراق 5 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
© AP Photo / Ali Abdul Hassan
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أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الجمعة، إن الرحلات الجوية في مطار بغداد لا تزال منتظمة.
وحسب وكالة الأنباء العراقية، لا تزال الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي بالعراق منتظمة "مع مدى رؤية مقبول رغم العاصفة الترابية".
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مطار بغداد يستأنف الحركة الجوية بعد توقفه نتيجة عاصفة ترابية
3 يوليو 2022, 11:22 GMT
وقال جهاد الديوان، المتحدث باسم سلطة الطيران المدني، إن مدى الرؤية مقبول للطيارين حتى الآن.
وأضاف الديوان أن تعليق الرحلات في المطارات يشترط أن يكون مدى الرؤية لدى الطيار 500 متر تقريبا أو أقل وحالياً هو أكثر من ذلك والأجواء مفتوحة وفي حال زادت أثار العاصفة سيتم الإبلاغ بتوقف الرحلات".
ويتعرض العراق مؤخرا لعدد من العواصف الترابية التي تؤثر على مدى الرؤية في الشوارع.
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