https://sputnikarabic.ae/20230331/اليمن-اغتيال-قائد-عسكري-إثر-هجوم-بالرصاص-في-مدينة-تعز-1075390369.html
اليمن... اغتيال قائد عسكري إثر هجوم بالرصاص في مدينة تعز
اليمن... اغتيال قائد عسكري إثر هجوم بالرصاص في مدينة تعز
اغتال مسلحان مجهولان، الجمعة، قائداً في الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T23:17+0000
2023-03-31T23:17+0000
2023-03-31T23:17+0000
الجيش اليمني
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القاهرة، - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة تعز لوكالة "سبوتنيك" بأن مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية أطلقا النار على رئيس عمليات اللواء الثالث حرس حدود في الجيش اليمني العقيد ياسر الحاشدي، أثناء تواجده في حي وادي القاضي وسط مدينة تعز.وأضاف أن الهجوم أدى إلى مقتل العقيد الحاشدي، فيما فر منفذا الهجوم إلى جهة مجهولة.وفتحت السلطات الأمنية والعسكرية اليمنية تحقيقاً في جريمة اغتيال القائد العسكري لتعقب مرتكبيها.وتسبب الصراع الدائر على السلطة في اليمن بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، للعام الثامن توالياً في انهيار أمني بغالبية المحافظات اليمنية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230320/الجيش-اليمني-مقتل-وإصابة-8-من-الحوثيين-في-مواجهات-غرب-تعز-1074966822.html
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سبوتنيك عربي
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الجيش اليمني, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, صراع اليمن
الجيش اليمني, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, صراع اليمن
اليمن... اغتيال قائد عسكري إثر هجوم بالرصاص في مدينة تعز
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اغتال مسلحان مجهولان، الجمعة، قائداً في الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.
القاهرة، - سبوتنيك
. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة تعز لوكالة "سبوتنيك" بأن مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية أطلقا النار على رئيس عمليات اللواء الثالث حرس حدود في الجيش اليمني العقيد ياسر الحاشدي، أثناء تواجده في حي وادي القاضي وسط مدينة تعز.
وأضاف أن الهجوم أدى إلى مقتل العقيد الحاشدي، فيما فر منفذا الهجوم إلى جهة مجهولة.
وفتحت السلطات الأمنية والعسكرية اليمنية تحقيقاً في جريمة اغتيال القائد العسكري لتعقب مرتكبيها.
وتسبب الصراع الدائر على السلطة في اليمن
بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، للعام الثامن توالياً في انهيار أمني بغالبية المحافظات اليمنية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.