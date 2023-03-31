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تباطؤ معدلات التضخم السنوي لمنطقة اليورو في مارس
تباطؤ معدلات التضخم السنوي لمنطقة اليورو في مارس
تباطأت معدلات التضخم السنوي في 19 دولة في منطقة اليورو إلى 6.9% في مارس/ آذار الجاري من 8.5% على أساس شهري، وفقا للتقديرات الأولية للمكتب الإحصائي للاتحاد... 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T09:40+0000
2023-03-31T09:41+0000
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سبوتنيك. جاء ذلك موافقا لما توقعه الاتحاد الأوروبي في بيان سابق قال فيه: "من المتوقع أن يبلغ التضخم السنوي في منطقة اليورو 6.9% في مارس 2023، انخفاضا من 8.5% في فبراير/ شباط وفقا لتقدير سريع من يوروستات".وفي أواخر فبراير الماضي، صرح وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، بأن الدين العام الألماني زاد عشر مرات منذ بداية عام 2021، من 4 إلى 40 مليار يورو.و"غرد" الوزير الألماني قائلا: "لقد زاد عبء ديون البلاد من 4 إلى نحو 40 مليار يورو منذ عام 2021. هذا هو المال الذي لن يكون لدينا ما يكفي لأغراض أخرى في المستقبل، مثل التعليم والرقمنة والاستثمار في حماية المناخ. وبالتالي، من المنطقي من الناحية الاقتصادية احتواء نمو الديون".وفي وقت سابق، قال الوزير في مقابلة مع "T-Online" إن الزيادة في الديون كانت بسبب إجراءات الطوارئ أثناء جائحة "كوفيد-19" وأزمة الطاقة.
https://sputnikarabic.ae/20230307/الفيدرالي-الأمريكي-يتوقع-مواصلة-رفع-سعر-الفائدة-لمكافحة-التضخم-1074451035.html
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اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار
اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار

تباطؤ معدلات التضخم السنوي لمنطقة اليورو في مارس

09:40 GMT 31.03.2023 (تم التحديث: 09:41 GMT 31.03.2023)
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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تباطأت معدلات التضخم السنوي في 19 دولة في منطقة اليورو إلى 6.9% في مارس/ آذار الجاري من 8.5% على أساس شهري، وفقا للتقديرات الأولية للمكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي "يوروستات".
سبوتنيك. جاء ذلك موافقا لما توقعه الاتحاد الأوروبي في بيان سابق قال فيه: "من المتوقع أن يبلغ التضخم السنوي في منطقة اليورو 6.9% في مارس 2023، انخفاضا من 8.5% في فبراير/ شباط وفقا لتقدير سريع من يوروستات".
وفي أواخر فبراير الماضي، صرح وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، بأن الدين العام الألماني زاد عشر مرات منذ بداية عام 2021، من 4 إلى 40 مليار يورو.
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و"غرد" الوزير الألماني قائلا: "لقد زاد عبء ديون البلاد من 4 إلى نحو 40 مليار يورو منذ عام 2021. هذا هو المال الذي لن يكون لدينا ما يكفي لأغراض أخرى في المستقبل، مثل التعليم والرقمنة والاستثمار في حماية المناخ. وبالتالي، من المنطقي من الناحية الاقتصادية احتواء نمو الديون".
وفي وقت سابق، قال الوزير في مقابلة مع "T-Online" إن الزيادة في الديون كانت بسبب إجراءات الطوارئ أثناء جائحة "كوفيد-19" وأزمة الطاقة.
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