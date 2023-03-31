عربي
https://sputnikarabic.ae/20230331/ترامب-جونيور-الولايات-المتحدة-تتحول-لـجمهورية-الموز-1075356360.html
ترامب جونيور: الولايات المتحدة تتحول لـ"جمهورية الموز"
ترامب جونيور: الولايات المتحدة تتحول لـ"جمهورية الموز"
وصف نجل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب جونيور، الولايات المتحدة بأنها تتحول لتصبح "جمهورية موز". 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T07:20+0000
2023-03-31T07:20+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102299/90/1022999099_0:230:4399:2704_1920x0_80_0_0_12646c7b93ed7a659a90799f5638340e.jpg
تصريحات ترامب جونيور، جاءت بعد أن صوّتت هيئة محلّفين كبرى في نيويورك على توجيه الاتهام إلى والده بشأن مدفوعات ماليّة جرى تسديدها لشراء صمت نجمة أفلام إباحيّة حول علاقة مزعومة معه قبل انتخابات عام 2016.وفي وقت سابق انتقد ترامب نفسه ورئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، ونائب الرئيس السابق مايك بنس، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، تحقيق المدعي العام، الذي أدى في النهاية إلى توجيه التهم بحق الرئيس الأمريكي السابق.اتهم المدعون العامون في مانهاتن الرئيس الأمريكي السابق بأكثر من 30 تهمة بالاحتيال التجاري.
https://sputnikarabic.ae/20230331/بيلوسي-عن-اتهام-ترامب-لا-أحد-فوق-القانون-وللجميع-الحق-في-محاكمة-لإثباء-براءته--1075352606.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102299/90/1022999099_243:0:4154:2933_1920x0_80_0_0_36fb0307410711c23bd25663ccf96860.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

ترامب جونيور: الولايات المتحدة تتحول لـ"جمهورية الموز"

07:20 GMT 31.03.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhiteدونالد ترامب جونيور
دونالد ترامب جونيور - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
تابعنا عبرTelegram
وصف نجل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب جونيور، الولايات المتحدة بأنها تتحول لتصبح "جمهورية موز".
تصريحات ترامب جونيور، جاءت بعد أن صوّتت هيئة محلّفين كبرى في نيويورك على توجيه الاتهام إلى والده بشأن مدفوعات ماليّة جرى تسديدها لشراء صمت نجمة أفلام إباحيّة حول علاقة مزعومة معه قبل انتخابات عام 2016.

و"غرد" ترامب جونيور قائلا: "النخبة الفاسدة لدينا ليست مهددة من قبل المجرمين العنيفين في الشوارع لأن لديهم جميعًا أمنا خاصا. إنهم لا يهتمون إذا كان الناس العاديون يتعرضون للتنمر. لكنهم مهددون من قبل ترامب، ولهذا هم مستعدون لتحويلنا إلى جمهورية موز لإيقافه!".

وفي وقت سابق انتقد ترامب نفسه ورئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، ونائب الرئيس السابق مايك بنس، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، تحقيق المدعي العام، الذي أدى في النهاية إلى توجيه التهم بحق الرئيس الأمريكي السابق.
رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
بيلوسي عن اتهام ترامب: لا أحد فوق القانون وللجميع الحق في إثبات براءته
01:47 GMT
اتهم المدعون العامون في مانهاتن الرئيس الأمريكي السابق بأكثر من 30 تهمة بالاحتيال التجاري.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала