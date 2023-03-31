https://sputnikarabic.ae/20230331/ترامب-جونيور-الولايات-المتحدة-تتحول-لـجمهورية-الموز-1075356360.html

ترامب جونيور: الولايات المتحدة تتحول لـ"جمهورية الموز"

ترامب جونيور: الولايات المتحدة تتحول لـ"جمهورية الموز"

وصف نجل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب جونيور، الولايات المتحدة بأنها تتحول لتصبح "جمهورية موز". 31.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-31T07:20+0000

2023-03-31T07:20+0000

2023-03-31T07:20+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102299/90/1022999099_0:230:4399:2704_1920x0_80_0_0_12646c7b93ed7a659a90799f5638340e.jpg

تصريحات ترامب جونيور، جاءت بعد أن صوّتت هيئة محلّفين كبرى في نيويورك على توجيه الاتهام إلى والده بشأن مدفوعات ماليّة جرى تسديدها لشراء صمت نجمة أفلام إباحيّة حول علاقة مزعومة معه قبل انتخابات عام 2016.وفي وقت سابق انتقد ترامب نفسه ورئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، ونائب الرئيس السابق مايك بنس، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، تحقيق المدعي العام، الذي أدى في النهاية إلى توجيه التهم بحق الرئيس الأمريكي السابق.اتهم المدعون العامون في مانهاتن الرئيس الأمريكي السابق بأكثر من 30 تهمة بالاحتيال التجاري.

https://sputnikarabic.ae/20230331/بيلوسي-عن-اتهام-ترامب-لا-أحد-فوق-القانون-وللجميع-الحق-في-محاكمة-لإثباء-براءته--1075352606.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, العالم