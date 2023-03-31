https://sputnikarabic.ae/20230331/ترامب-جونيور-الولايات-المتحدة-تتحول-لـجمهورية-الموز-1075356360.html
ترامب جونيور: الولايات المتحدة تتحول لـ"جمهورية الموز"
ترامب جونيور: الولايات المتحدة تتحول لـ"جمهورية الموز"
وصف نجل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب جونيور، الولايات المتحدة بأنها تتحول لتصبح "جمهورية موز". 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T07:20+0000
2023-03-31T07:20+0000
2023-03-31T07:20+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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تصريحات ترامب جونيور، جاءت بعد أن صوّتت هيئة محلّفين كبرى في نيويورك على توجيه الاتهام إلى والده بشأن مدفوعات ماليّة جرى تسديدها لشراء صمت نجمة أفلام إباحيّة حول علاقة مزعومة معه قبل انتخابات عام 2016.وفي وقت سابق انتقد ترامب نفسه ورئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، ونائب الرئيس السابق مايك بنس، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، تحقيق المدعي العام، الذي أدى في النهاية إلى توجيه التهم بحق الرئيس الأمريكي السابق.اتهم المدعون العامون في مانهاتن الرئيس الأمريكي السابق بأكثر من 30 تهمة بالاحتيال التجاري.
https://sputnikarabic.ae/20230331/بيلوسي-عن-اتهام-ترامب-لا-أحد-فوق-القانون-وللجميع-الحق-في-محاكمة-لإثباء-براءته--1075352606.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب جونيور: الولايات المتحدة تتحول لـ"جمهورية الموز"
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وصف نجل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب جونيور، الولايات المتحدة بأنها تتحول لتصبح "جمهورية موز".
تصريحات ترامب جونيور، جاءت بعد أن صوّتت هيئة محلّفين كبرى في نيويورك على توجيه الاتهام إلى والده بشأن مدفوعات ماليّة جرى تسديدها لشراء صمت نجمة أفلام إباحيّة حول علاقة مزعومة معه قبل انتخابات عام 2016.
و"غرد" ترامب جونيور قائلا: "النخبة الفاسدة لدينا ليست مهددة من قبل المجرمين العنيفين في الشوارع لأن لديهم جميعًا أمنا خاصا. إنهم لا يهتمون إذا كان الناس العاديون يتعرضون للتنمر. لكنهم مهددون من قبل ترامب، ولهذا هم مستعدون لتحويلنا إلى جمهورية موز لإيقافه!".
وفي وقت سابق انتقد ترامب نفسه ورئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، ونائب الرئيس السابق مايك بنس، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، تحقيق المدعي العام، الذي أدى في النهاية إلى توجيه التهم بحق الرئيس الأمريكي السابق.
اتهم المدعون العامون في مانهاتن الرئيس الأمريكي السابق بأكثر من 30 تهمة بالاحتيال التجاري.