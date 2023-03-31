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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230331/روسيا-تعلق-على-نقل-سلوفاكيا-لـميغ-29-إلى-أوكرانيا--1075383451.html
روسيا تعلق على نقل سلوفاكيا لـ"ميغ-29" إلى أوكرانيا
روسيا تعلق على نقل سلوفاكيا لـ"ميغ-29" إلى أوكرانيا
أعلنت الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني الروسية، أن إعادة سلوفاكيا تصدير الأسلحة الروسية من خلال تسليم طائرات "ميغ-29" إلى أوكرانيا، هو انتهاك صارخ... 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T17:07+0000
2023-03-31T17:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
تسليم
سلوفاكيا
أخبار أوكرانيا
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وقالت الهيئة في بيان اليوم الجمعة: "تعليقًا على نشر وزارة الدفاع في سلوفاكيا بشأن نقل الدفعة الأولى من طائرات "ميغ-29" إلى أوكرانيا، أعلنت الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني الروسية، عن انتهاك صارخ من جانب سلوفاكيا للالتزامات الدولية المتعلقة بإعادة تصدير الأسلحة الروسية الصنع، المسجلة في المادة 6 من الاتفاقية المبرمة بين حكومة الاتحاد الروسي وحكومة الجمهورية السلوفاكية بشأن التعاون العسكري التقني بتاريخ 29 نيسان / أبريل 1997".كما تشير الخدمة، وفقا للمادة 6 من هذه الاتفاقية، لن يقوم كل طرف، دون موافقة خطية من الطرف الآخر، "ببيع أو نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى دول أخرى، والوثائق الفنية لإنتاجها والمعلومات والمواد المتلقاة أو المكتسبة نتيجة للتعاون العسكري التقني الثنائي".أعلن وزير الدفاع في سلوفاكيا، ياروسلاف ناد، أن بلاده قد ترسل جميع مقاتلاتها من طراز "ميغ-29" السوفييتية إلى الجيش الأوكراني.وأشار الوزير إلى أن الطائرات موجودة الآن في إحدى القواعد في سلوفاكيا، وأن وزارة الدفاع مستعدة لمناقشة قضية نقلها مع كييف. وأوضح ناد، أنه من المتوقع الآن تلقي رد رسمي من الحكومة السلوفاكية، حسب موقع "بوليت روس".
https://sputnikarabic.ae/20230126/وزارة-الدفاع-في-سلوفاكيا-براتيسلافا-ترسل-جميع-مقاتلات-ميغ-29-إلى-أوكرانيا-1072721324.html
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روسيا, تسليم, سلوفاكيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, تسليم, سلوفاكيا, أخبار أوكرانيا

روسيا تعلق على نقل سلوفاكيا لـ"ميغ-29" إلى أوكرانيا

17:07 GMT 31.03.2023
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصورطائرة هجومية "ميغ-29" ضمن فريق الاستعراض الجوي "روسكيه فيتيازي" (الفرسان الروس) في كوبينكا، ضواحي موسكو، روسيا
طائرة هجومية ميغ-29 ضمن فريق الاستعراض الجوي روسكيه فيتيازي (الفرسان الروس) في كوبينكا، ضواحي موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
© Sputnik . Alexander Vilf
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أعلنت الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني الروسية، أن إعادة سلوفاكيا تصدير الأسلحة الروسية من خلال تسليم طائرات "ميغ-29" إلى أوكرانيا، هو انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية الخاصة.
وقالت الهيئة في بيان اليوم الجمعة: "تعليقًا على نشر وزارة الدفاع في سلوفاكيا بشأن نقل الدفعة الأولى من طائرات "ميغ-29" إلى أوكرانيا، أعلنت الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني الروسية، عن انتهاك صارخ من جانب سلوفاكيا للالتزامات الدولية المتعلقة بإعادة تصدير الأسلحة الروسية الصنع، المسجلة في المادة 6 من الاتفاقية المبرمة بين حكومة الاتحاد الروسي وحكومة الجمهورية السلوفاكية بشأن التعاون العسكري التقني بتاريخ 29 نيسان / أبريل 1997".
كما تشير الخدمة، وفقا للمادة 6 من هذه الاتفاقية، لن يقوم كل طرف، دون موافقة خطية من الطرف الآخر، "ببيع أو نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى دول أخرى، والوثائق الفنية لإنتاجها والمعلومات والمواد المتلقاة أو المكتسبة نتيجة للتعاون العسكري التقني الثنائي".
عرض جوي عسكري في منتدى أرميا 2020 في كوبينكا بضواحي موسكو - المقاتلات ميغ - 29 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
وزارة الدفاع في سلوفاكيا: براتيسلافا ترسل جميع مقاتلات "ميغ-29" إلى أوكرانيا
26 يناير, 05:47 GMT
أعلن وزير الدفاع في سلوفاكيا، ياروسلاف ناد، أن بلاده قد ترسل جميع مقاتلاتها من طراز "ميغ-29" السوفييتية إلى الجيش الأوكراني.
وأشار الوزير إلى أن الطائرات موجودة الآن في إحدى القواعد في سلوفاكيا، وأن وزارة الدفاع مستعدة لمناقشة قضية نقلها مع كييف. وأوضح ناد، أنه من المتوقع الآن تلقي رد رسمي من الحكومة السلوفاكية، حسب موقع "بوليت روس".
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:18 GMT
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