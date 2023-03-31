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https://sputnikarabic.ae/20230331/زعيم-أوروبي-يكشف-عن-اقتراب-مناقشة-قضية-إرسال-قوات-حفظ-سلام-إلى-أوكرانيا-1075357362.html
مسؤول أوروبي يكشف عن اقتراب مناقشة قضية إرسال "قوات حفظ سلام" إلى أوكرانيا
مسؤول أوروبي يكشف عن اقتراب مناقشة قضية إرسال "قوات حفظ سلام" إلى أوكرانيا
كشف رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، أن الدول الغربية، باتت تقترب من إجراء مناقشة جادة لمسألة إرسال " قوات حفظ سلام" إلى أوكرانيا. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T08:02+0000
2023-03-31T08:03+0000
روسيا
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وقال أوربان خلال مقابلة مع إذاعة "كوسوث" الهنغارية: "نحن قريبون من مناقشة مسألة مقبولة وشرعية مع القادة الأوروبيين بشأن إمكانية إرسال الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا"، مشيراً إلى أنه قبل عام كان هناك خلاف حول إمكانية إرسال أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا.وأضاف أوربان بالقول إن "هنغاريا اعترضت على الأمر في وقتها والدول الغربية ترددت أيضًا وبعدها "كرّت سبحة" الإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا".ووصف أوربان البلدان الأوروبية بأنّها تبدو "مثل الذي يسير على السطح أثناء النوم، تترنح باستمرار على شفا حربٍ مع روسيا"، مؤكداً أنه في الواقع تدور حرب غير مباشرة، ويقوم الغرب بتزويد كييف بأسلحة فتاكة أكثر من أي وقت مضى؛ وقد يصل الأمر إلى حد إرسال "قوات حفظ سلام".وتعارض بودابست باستمرار، فرض عقوبات على موارد الطاقة الروسية، وإرسال أسلحة إلى أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230331/عسكري-أمريكي-يكشف-عن-وجهة-زيلينسكي-الأخيرة-بعد-الهرب-من-أوكرانيا-1075355308.html
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روسيا

مسؤول أوروبي يكشف عن اقتراب مناقشة قضية إرسال "قوات حفظ سلام" إلى أوكرانيا

08:02 GMT 31.03.2023 (تم التحديث: 08:03 GMT 31.03.2023)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا
جندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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كشف رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، أن الدول الغربية، باتت تقترب من إجراء مناقشة جادة لمسألة إرسال " قوات حفظ سلام" إلى أوكرانيا.
وقال أوربان خلال مقابلة مع إذاعة "كوسوث" الهنغارية: "نحن قريبون من مناقشة مسألة مقبولة وشرعية مع القادة الأوروبيين بشأن إمكانية إرسال الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا"، مشيراً إلى أنه قبل عام كان هناك خلاف حول إمكانية إرسال أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا.

وأضاف أوربان بالقول إن "هنغاريا اعترضت على الأمر في وقتها والدول الغربية ترددت أيضًا وبعدها "كرّت سبحة" الإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
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ووصف أوربان البلدان الأوروبية بأنّها تبدو "مثل الذي يسير على السطح أثناء النوم، تترنح باستمرار على شفا حربٍ مع روسيا"، مؤكداً أنه في الواقع تدور حرب غير مباشرة، ويقوم الغرب بتزويد كييف بأسلحة فتاكة أكثر من أي وقت مضى؛ وقد يصل الأمر إلى حد إرسال "قوات حفظ سلام".

وتعارض بودابست باستمرار، فرض عقوبات على موارد الطاقة الروسية، وإرسال أسلحة إلى أوكرانيا.
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