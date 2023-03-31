https://sputnikarabic.ae/20230331/زعيم-أوروبي-يكشف-عن-اقتراب-مناقشة-قضية-إرسال-قوات-حفظ-سلام-إلى-أوكرانيا-1075357362.html

مسؤول أوروبي يكشف عن اقتراب مناقشة قضية إرسال "قوات حفظ سلام" إلى أوكرانيا

مسؤول أوروبي يكشف عن اقتراب مناقشة قضية إرسال "قوات حفظ سلام" إلى أوكرانيا

كشف رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، أن الدول الغربية، باتت تقترب من إجراء مناقشة جادة لمسألة إرسال " قوات حفظ سلام" إلى أوكرانيا. 31.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-31T08:02+0000

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روسيا

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وقال أوربان خلال مقابلة مع إذاعة "كوسوث" الهنغارية: "نحن قريبون من مناقشة مسألة مقبولة وشرعية مع القادة الأوروبيين بشأن إمكانية إرسال الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا"، مشيراً إلى أنه قبل عام كان هناك خلاف حول إمكانية إرسال أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا.وأضاف أوربان بالقول إن "هنغاريا اعترضت على الأمر في وقتها والدول الغربية ترددت أيضًا وبعدها "كرّت سبحة" الإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا".ووصف أوربان البلدان الأوروبية بأنّها تبدو "مثل الذي يسير على السطح أثناء النوم، تترنح باستمرار على شفا حربٍ مع روسيا"، مؤكداً أنه في الواقع تدور حرب غير مباشرة، ويقوم الغرب بتزويد كييف بأسلحة فتاكة أكثر من أي وقت مضى؛ وقد يصل الأمر إلى حد إرسال "قوات حفظ سلام".وتعارض بودابست باستمرار، فرض عقوبات على موارد الطاقة الروسية، وإرسال أسلحة إلى أوكرانيا.

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