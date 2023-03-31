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بوتين يوقع مرسوم السياسة الخارجية الجديدة لروسيا الاتحادية
https://sputnikarabic.ae/20230331/لافروف-المفهوم-الجديد-لسياستنا-الخارجية-يؤكد-مبدأ-عدم-تجزئة-الأمن-القائم-على-المعاملة-بالمثل-1075372462.html
لافروف: المفهوم الجديد لسياستنا الخارجية يؤكد مبدأ عدم تجزئة الأمن القائم على المعاملة بالمثل
لافروف: المفهوم الجديد لسياستنا الخارجية يؤكد مبدأ عدم تجزئة الأمن القائم على المعاملة بالمثل
أكد وزير الخارجية سيرغي لافروف، أن المفهوم الجديد للسياسة الخارجية، يستوجب الرد على الخطوات غير الودية تجاه روسيا وقمعها إذا لزم الأمر. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T12:09+0000
2023-03-31T12:09+0000
روسيا
السياسة الخارجية
توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2)
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وقال لافروف خلال كلمة ألقاها في مجلس الأمن الروسي، اليوم الجمعة: "أحكام المفهوم تفترض أن الخطوات المعادية لروسيا من جانب الدول غير الصديقة سوف يتم قمعها بشدة إذا لزم الأمر".ووفقا للمفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية، الذي تم نشره على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية، فإن موسكو لا تعتبر نفسها عدواً للغرب ولا تنعزل عنه وليست لها نوايا معادية تجاهه.وجاء في الوثيقة "روسيا لا تعتبر نفسها عدوًا للغرب، ولا تنعزل عنه، وليس لها نوايا معادية تجاهه، وتعتمد على إدراكها عبث المواجهة مع روسيا، وقبول الواقع متعدد الأقطاب والعودة بمرور الوقت. للتفاعل على أساس مبادئ المساواة في السيادة واحترام المصالح".
https://sputnikarabic.ae/20230330/لافروف-الغرب-مشارك-بشكل-مباشر-في-الصراع-الأوكراني-1075342381.html
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روسيا, السياسة الخارجية, توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2)
روسيا, السياسة الخارجية, توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2)

لافروف: المفهوم الجديد لسياستنا الخارجية يؤكد مبدأ عدم تجزئة الأمن القائم على المعاملة بالمثل

12:09 GMT 31.03.2023
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقب لقائهما في موسكو.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقب لقائهما في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
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أكد وزير الخارجية سيرغي لافروف، أن المفهوم الجديد للسياسة الخارجية، يستوجب الرد على الخطوات غير الودية تجاه روسيا وقمعها إذا لزم الأمر.
وقال لافروف خلال كلمة ألقاها في مجلس الأمن الروسي، اليوم الجمعة: "أحكام المفهوم تفترض أن الخطوات المعادية لروسيا من جانب الدول غير الصديقة سوف يتم قمعها بشدة إذا لزم الأمر".

"يتم تقديم الأطروحة حول استخدام القوات المسلحة لصد أو منع هجوم مسلح على روسيا وحلفائها. وبالتالي، فإننا نعلن بشكل لا لبس فيه أننا سندافع عن حق الشعب الروسي في الوجود والتطور بحرية".

سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
ووفقا للمفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية، الذي تم نشره على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية، فإن موسكو لا تعتبر نفسها عدواً للغرب ولا تنعزل عنه وليست لها نوايا معادية تجاهه.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقب لقائهما في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
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وجاء في الوثيقة "روسيا لا تعتبر نفسها عدوًا للغرب، ولا تنعزل عنه، وليس لها نوايا معادية تجاهه، وتعتمد على إدراكها عبث المواجهة مع روسيا، وقبول الواقع متعدد الأقطاب والعودة بمرور الوقت. للتفاعل على أساس مبادئ المساواة في السيادة واحترام المصالح".
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