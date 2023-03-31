https://sputnikarabic.ae/20230331/مقتل-35-شخصا-إثر-سقوطهم-في-بئر-بالهند-فيديو-1075383025.html
مقتل 35 شخصا إثر سقوطهم في بئر بالهند... فيديو
مقتل 35 شخصا إثر سقوطهم في بئر بالهند... فيديو
لقى ما لا يقل عن 35 شخصا مصرعهم، وأصيب 16 آخرين، أمس الخميس، بعد سقوطهم في بئر مسقف بمعبد هندوسي، في وسط الهند. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T16:39+0000
2023-03-31T16:39+0000
2023-03-31T16:39+0000
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ووقع الحادث في ولاية ماديا براديش، أثناء الاحتفال بعيد ديني، وفقا لشبكة "سي بي إس" الأمريكية.وانهارت أرضية البشر المتدرج في المعبد الهندوسي، بسبب الحمل الثقيل، بحسب ما أفاد به المسؤولين.وقالت الشرطة الهندية، إنه تم إنقاذ 17 شخصا على الأقل من البئر.وتعليقا على الحادث المأساوي، قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إنه "يتألم بشدة من الحادث"، مضيفا أنه تحدث مع رئيس وزراء ولاية ماديا براديش، للحصول على تحديث للوضع، حيث كانت حكومة الولاية "تقود أعمال الإنقاذ والإغاثة بوتيرة سريعة"، وفقا لقوله.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
مقتل 35 شخصا إثر سقوطهم في بئر بالهند... فيديو
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لقى ما لا يقل عن 35 شخصا مصرعهم، وأصيب 16 آخرين، أمس الخميس، بعد سقوطهم في بئر مسقف بمعبد هندوسي، في وسط الهند.
ووقع الحادث في ولاية ماديا براديش، أثناء الاحتفال بعيد ديني، وفقا لشبكة
"سي بي إس" الأمريكية.
وانهارت أرضية البشر المتدرج في المعبد الهندوسي، بسبب الحمل الثقيل، بحسب ما أفاد به المسؤولين.
وقالت الشرطة الهندية، إنه تم إنقاذ 17 شخصا على الأقل من البئر.
وتعليقا على الحادث المأساوي، قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي
، إنه "يتألم بشدة من الحادث"، مضيفا أنه تحدث مع رئيس وزراء ولاية ماديا براديش، للحصول على تحديث للوضع، حيث كانت حكومة الولاية "تقود أعمال الإنقاذ والإغاثة بوتيرة سريعة"، وفقا لقوله.