https://sputnikarabic.ae/20230331/نيبينزيا-روسيا-تؤكد-من-جديد-أنه-لا-منتصر-في-الحرب-النووية-1075381824.html

نيبينزيا: روسيا تؤكد من جديد أنه لا منتصر في الحرب النووية

نيبينزيا: روسيا تؤكد من جديد أنه لا منتصر في الحرب النووية

جدد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو تؤكد أنه لا يمكن أن يكون هناك منتصر في الحرب النووية. 31.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-31T15:46+0000

2023-03-31T15:46+0000

2023-03-31T15:46+0000

مينسك

روسيا

اسلحة نووية

منظمة الأمم المتحدة

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وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "نؤكد أنه لا يمكن أن يكون هناك منتصر في حرب نووية، وهو ما سجله بيان مشترك لزعماء روسيا والولايات المتحدة".وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو ومينسك اتفقتا، دون انتهاك الالتزامات الدولية، على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا. ووفقا له، سيتم الانتهاء من بناء منشأة تخزين للأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا في 1 يوليو/تموز المقبل.كما أوضح بوتين أن روسيا لا تنقل أسلحتها النووية إلى بيلاروسيا، ولكنها تفعل ما تفعله الولايات المتحدة منذ عقد من الزمن، حيث أن الأمريكيين "علموا أطقم (حلفائهم) وطياريهم استخدام هذا النوع من الأسلحة إذا لزم الأمر".

https://sputnikarabic.ae/20230328/مينسك-نقل-رؤوس-نووية-إلى-بيلاروس-لا-يتعارض-مع-معاهدة-عدم-الانتشار-1075223309.html

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مينسك, روسيا, اسلحة نووية, منظمة الأمم المتحدة