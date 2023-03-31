عربي
https://sputnikarabic.ae/20230331/نيبينزيا-روسيا-تؤكد-من-جديد-أنه-لا-منتصر-في-الحرب-النووية-1075381824.html
نيبينزيا: روسيا تؤكد من جديد أنه لا منتصر في الحرب النووية
نيبينزيا: روسيا تؤكد من جديد أنه لا منتصر في الحرب النووية
جدد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو تؤكد أنه لا يمكن أن يكون هناك منتصر في الحرب النووية. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T15:46+0000
2023-03-31T15:46+0000
مينسك
روسيا
اسلحة نووية
منظمة الأمم المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104452/31/1044523182_0:124:2832:1717_1920x0_80_0_0_a373f4f60f656b62c305130fdc1c7585.jpg
وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "نؤكد أنه لا يمكن أن يكون هناك منتصر في حرب نووية، وهو ما سجله بيان مشترك لزعماء روسيا والولايات المتحدة".وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو ومينسك اتفقتا، دون انتهاك الالتزامات الدولية، على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا. ووفقا له، سيتم الانتهاء من بناء منشأة تخزين للأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا في 1 يوليو/تموز المقبل.كما أوضح بوتين أن روسيا لا تنقل أسلحتها النووية إلى بيلاروسيا، ولكنها تفعل ما تفعله الولايات المتحدة منذ عقد من الزمن، حيث أن الأمريكيين "علموا أطقم (حلفائهم) وطياريهم استخدام هذا النوع من الأسلحة إذا لزم الأمر".
https://sputnikarabic.ae/20230328/مينسك-نقل-رؤوس-نووية-إلى-بيلاروس-لا-يتعارض-مع-معاهدة-عدم-الانتشار-1075223309.html
مينسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104452/31/1044523182_394:0:2751:1768_1920x0_80_0_0_e60ac9ea91cf7e1b8f15425145e42a41.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مينسك, روسيا, اسلحة نووية, منظمة الأمم المتحدة
مينسك, روسيا, اسلحة نووية, منظمة الأمم المتحدة

نيبينزيا: روسيا تؤكد من جديد أنه لا منتصر في الحرب النووية

15:46 GMT 31.03.2023
© Sputnik . Нэнси Сисель / الانتقال إلى بنك الصورسفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
© Sputnik . Нэнси Сисель
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
جدد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو تؤكد أنه لا يمكن أن يكون هناك منتصر في الحرب النووية.
وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "نؤكد أنه لا يمكن أن يكون هناك منتصر في حرب نووية، وهو ما سجله بيان مشترك لزعماء روسيا والولايات المتحدة".
وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو ومينسك اتفقتا، دون انتهاك الالتزامات الدولية، على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا. ووفقا له، سيتم الانتهاء من بناء منشأة تخزين للأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا في 1 يوليو/تموز المقبل.
الخارجية البيلاروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مينسك: نقل رؤوس نووية إلى بيلاروس لا يتعارض مع معاهدة عدم الانتشار
28 مارس, 08:33 GMT
كما أوضح بوتين أن روسيا لا تنقل أسلحتها النووية إلى بيلاروسيا، ولكنها تفعل ما تفعله الولايات المتحدة منذ عقد من الزمن، حيث أن الأمريكيين "علموا أطقم (حلفائهم) وطياريهم استخدام هذا النوع من الأسلحة إذا لزم الأمر".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала