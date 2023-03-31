https://sputnikarabic.ae/20230331/وزير-الخارجية-الياباني-يتوجه-إلى-الصين-في-زيارة-هي-الأولى-منذ-3-سنوات-1075354231.html
وزير الخارجية الياباني يتوجه إلى الصين في زيارة هي الأولى منذ 3 سنوات
وزير الخارجية الياباني يتوجه إلى الصين في زيارة هي الأولى منذ 3 سنوات
أعلنت وزارة الخارجية في طوكيو، اليوم الجمعة، أن كبير دبلوماسيي اليابان يوشيماسا هاياشي سيزور الصين في نهاية هذا الأسبوع، وهي أول زيارة من نوعها منذ أكثر من... 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T04:41+0000
2023-03-31T04:41+0000
2023-03-31T05:18+0000
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وستشمل الرحلة التي ستستمر يومين، من 1 إلى 2 أبريل/ نيسان، محادثات بين هاياشي ونظيره الصيني تشين غانغ، وهي المرة الأولى التي يزور فيها وزير خارجية ياباني منذ ديسمبر/ كانون الأول 2019.وكانت العلاقات بين طوكيو وبكين متوترة في السنوات الأخيرة، حيث كانت اليابان تشعر بالحذر من القوة العسكرية المتزايدة للصين في المنطقة.ولكن في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، التقى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة في بانكوك وتعهدا بمواصلة الاتصالات على المستوى العالي.واتهمت طوكيو سفناً صينية بزيادة الانتهاكات في المياه اليابانية، بما في ذلك بالقرب من الجزر المتنازع عليها التي تطلق عليها اليابان اسم سينكاكو وبكين تطلق عليها دياويو.وفي هذا الأسبوع، طالبت طوكيو أيضاً بالإفراج عن رجل أعمال ياباني احتجزته السلطات الصينية بتهم غير محددة بخرق القوانين المحلية.
https://sputnikarabic.ae/20230116/الصين-تحث-أمريكا-واليابان-على-نبذ-عقلية-الحرب-الباردة-1072335068.html
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أخبار اليابان, الصين, العالم, فوميو كيشيدا, طوكيو
أخبار اليابان, الصين, العالم, فوميو كيشيدا, طوكيو
وزير الخارجية الياباني يتوجه إلى الصين في زيارة هي الأولى منذ 3 سنوات
04:41 GMT 31.03.2023 (تم التحديث: 05:18 GMT 31.03.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية في طوكيو، اليوم الجمعة، أن كبير دبلوماسيي اليابان يوشيماسا هاياشي سيزور الصين في نهاية هذا الأسبوع، وهي أول زيارة من نوعها منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وستشمل الرحلة التي ستستمر يومين، من 1 إلى 2 أبريل/ نيسان، محادثات بين هاياشي ونظيره الصيني تشين غانغ، وهي المرة الأولى التي يزور فيها وزير خارجية ياباني منذ ديسمبر/ كانون الأول 2019.
وكانت العلاقات بين طوكيو وبكين متوترة في السنوات الأخيرة، حيث كانت اليابان تشعر بالحذر من القوة العسكرية المتزايدة للصين في المنطقة.
ولكن في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، التقى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة في بانكوك وتعهدا بمواصلة الاتصالات على المستوى العالي.
واتهمت طوكيو سفناً صينية بزيادة الانتهاكات في المياه اليابانية
، بما في ذلك بالقرب من الجزر المتنازع عليها التي تطلق عليها اليابان اسم سينكاكو وبكين تطلق عليها دياويو.
وفي هذا الأسبوع، طالبت طوكيو أيضاً بالإفراج عن رجل أعمال ياباني احتجزته السلطات الصينية بتهم غير محددة بخرق القوانين المحلية.