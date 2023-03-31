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https://sputnikarabic.ae/20230331/وكالة-صندوق-النقد-الدولي-يوافق-على-قرض-بقيمة-156-مليار-دولار-لأوكرانيا-1075387101.html
وكالة: صندوق النقد الدولي يوافق على قرض بقيمة 15.6 مليار دولار لأوكرانيا
وكالة: صندوق النقد الدولي يوافق على قرض بقيمة 15.6 مليار دولار لأوكرانيا
أفادت وكالة "رويترز" بأن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على حزمة تمويل تبلغ قيمتها 15.6 مليار دولار لمدة أربع سنوات لأوكرانيا. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T19:31+0000
2023-03-31T19:31+0000
العالم
صندوق النقد الدولي
أخبار أوكرانيا
قرض
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كما أشارت الوكالة، نقلا عن مصدر مطلع، إلى أن هذه الحزمة يجب أن تساعد البلاد على "تلبية احتياجات التمويل العاجلة".وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرض هو الأكبر لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الخاصة لروسيا وأول حزمة تمويل كبيرة وافق عليها صندوق النقد الدولي لدولة متورطة في نزاع نشط.في وقت سابق، كتبت رويترز أن صندوق النقد الدولي على مستوى العمل توصل إلى اتفاق مع أوكرانيا بشأن برنامج قروض محتمل بمبلغ 15.6 مليار دولار لمدة أربع سنوات.
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العالم, صندوق النقد الدولي, أخبار أوكرانيا, قرض
العالم, صندوق النقد الدولي, أخبار أوكرانيا, قرض

وكالة: صندوق النقد الدولي يوافق على قرض بقيمة 15.6 مليار دولار لأوكرانيا

19:31 GMT 31.03.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERYصندوق النقد الدولي، 2020
صندوق النقد الدولي، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERY
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أفادت وكالة "رويترز" بأن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على حزمة تمويل تبلغ قيمتها 15.6 مليار دولار لمدة أربع سنوات لأوكرانيا.
كما أشارت الوكالة، نقلا عن مصدر مطلع، إلى أن هذه الحزمة يجب أن تساعد البلاد على "تلبية احتياجات التمويل العاجلة".
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرض هو الأكبر لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الخاصة لروسيا وأول حزمة تمويل كبيرة وافق عليها صندوق النقد الدولي لدولة متورطة في نزاع نشط.
في وقت سابق، كتبت رويترز أن صندوق النقد الدولي على مستوى العمل توصل إلى اتفاق مع أوكرانيا بشأن برنامج قروض محتمل بمبلغ 15.6 مليار دولار لمدة أربع سنوات.
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