https://sputnikarabic.ae/20230401/أسعار-البنزين-في-الأردن-تسجل-أول-تراجع-منذ-3-أشهر-1075410905.html
أسعار البنزين في الأردن تسجل أول تراجع منذ 3 أشهر
أسعار البنزين في الأردن تسجل أول تراجع منذ 3 أشهر
قرر الأردن خفض سعر السولار بمقدار 25 فلسا للتر، وخفض سعر البنزين بنوعيه بمقدار 5 فلسات، بداية من اليوم السبت، الموافق الأول من شهر نيسان/ أبريل الجاري، ليصبح... 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T14:49+0000
2023-04-01T14:49+0000
2023-04-01T14:49+0000
أخبار الأردن
العالم العربي
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102720/04/1027200455_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_04fdb332efdc45200f9777403c15905c.jpg
وقررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في اجتماعها، أمس الجمعة، خفض سعر لتر بنزين أوكتان 90 من 945 فلس إلى 940 فلس، وخفض سعر لتر بنزين أوكتان 95 من 1185 فلس إلى 1180 فلس، وفقا لوكالة "عمون" الأردنية.كما قررت اللجنة، خفض سعر الديزل من 810 فلوس إلى إلى 785 للتر، وتثبيت سعر الكاز "الكيروسين" عند 620 فلس، وتثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (غاز النفط المسال) عند 7 دنانير.وكانت أسعار البنزين في الأردن شهدت ارتفاعا في شهر فبراير/شباط الماضي، واستقرار خلال شهر مارس/ آذار المنصرم.وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أصدر في شهر يناير/ كانون الأول الماضي، توجيها لحكومته بتجميد الضريبة على الكاز "الكيروسين" خلال فصل الشتاء الحالي، وذلك بغرض تخفيف الأعباء على المواطنين، خصوصا ذوي الدخل المحدود.
https://sputnikarabic.ae/20220430/الأردن-يعلن-عن-زيادة-في-أسعار-البنزين-والديزل-1061760806.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102720/04/1027200455_0:0:1703:1277_1920x0_80_0_0_fefb74ece58ef5ea0c1c3c864551dff9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار الأردن, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أسعار البنزين في الأردن تسجل أول تراجع منذ 3 أشهر
تابعنا عبر
قرر الأردن خفض سعر السولار بمقدار 25 فلسا للتر، وخفض سعر البنزين بنوعيه بمقدار 5 فلسات، بداية من اليوم السبت، الموافق الأول من شهر نيسان/ أبريل الجاري، ليصبح أول تراجع له منذ 3 أشهر.
وقررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في اجتماعها، أمس الجمعة، خفض سعر لتر بنزين أوكتان 90 من 945 فلس إلى 940 فلس، وخفض سعر لتر بنزين أوكتان 95 من 1185 فلس إلى 1180 فلس، وفقا لوكالة
"عمون" الأردنية.
كما قررت اللجنة، خفض سعر الديزل من 810 فلوس إلى إلى 785 للتر، وتثبيت سعر الكاز "الكيروسين" عند 620 فلس، وتثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (غاز النفط المسال) عند 7 دنانير.
وكانت أسعار البنزين في الأردن شهدت ارتفاعا في شهر فبراير/شباط الماضي، واستقرار خلال شهر مارس/ آذار المنصرم.
وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أصدر في شهر يناير/ كانون الأول الماضي، توجيها لحكومته بتجميد الضريبة على الكاز
"الكيروسين" خلال فصل الشتاء الحالي، وذلك بغرض تخفيف الأعباء على المواطنين، خصوصا ذوي الدخل المحدود.