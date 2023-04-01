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https://sputnikarabic.ae/20230401/إعلام-رئيسة-المفوضية-الأوروبية--قد-تترأس-حلف-الناتو-1075391112.html
إعلام: رئيسة المفوضية الأوروبية قد تترأس حلف الناتو
إعلام: رئيسة المفوضية الأوروبية قد تترأس حلف الناتو
أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية نقلا عن مصادر دبلوماسية، بأن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد تتولى منصب الأمين العام لحلف" الناتو" في أكتوبر... 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T01:30+0000
2023-04-01T01:30+0000
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موسكو - سبوتنيك. وأشارت المصادر إلى أنه على الرغم من انتهاء صلاحيات فون دير لاين كرئيسة للمفوضية الأوروبية في العام المقبل، اقترحت بعض الدول عليها أن تترأس الحلف بعد رحيل الأمين العام الحالي ينس ستولتنبرغ.ولا تستبعد المصادر البريطانية أن المملكة المتحدة ستفرض الفيتو على ترشيح فون دير لاين، بسبب عملها في منصب وزير الدفاع الألماني لفترة محدودة جدا.يذكر أن ينس ستولتنبرغ يتولى منصب الأمين العام للناتو منذ حوالي 9 سنوات، ومن المقرر أن يترك المنصب مع نهاية سبتمبر المقبل.ولا يجري الناتو انتخابات للأمين العام، بل يعين أمين عاما جديدا على أساس التوافق بين الأعضاء الـ30 في الحلف.
https://sputnikarabic.ae/20230331/نقاط-ضعف-الناتو-في-الأزمة-الأوكرانية-1075374548.html
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المفوضية الأوروبية, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن
المفوضية الأوروبية, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن

إعلام: رئيسة المفوضية الأوروبية قد تترأس حلف الناتو

01:30 GMT 01.04.2023
© AP Photo / Burhan Ozbiliciرئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021
رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية نقلا عن مصادر دبلوماسية، بأن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد تتولى منصب الأمين العام لحلف" الناتو" في أكتوبر المقبل.
موسكو - سبوتنيك. وأشارت المصادر إلى أنه على الرغم من انتهاء صلاحيات فون دير لاين كرئيسة للمفوضية الأوروبية في العام المقبل، اقترحت بعض الدول عليها أن تترأس الحلف بعد رحيل الأمين العام الحالي ينس ستولتنبرغ.
نقاط ضعف الناتو في الأزمة الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
نقاط ضعف "الناتو" في الأزمة الأوكرانية
أمس, 12:57 GMT
ولا تستبعد المصادر البريطانية أن المملكة المتحدة ستفرض الفيتو على ترشيح فون دير لاين، بسبب عملها في منصب وزير الدفاع الألماني لفترة محدودة جدا.
يذكر أن ينس ستولتنبرغ يتولى منصب الأمين العام للناتو منذ حوالي 9 سنوات، ومن المقرر أن يترك المنصب مع نهاية سبتمبر المقبل.
ولا يجري الناتو انتخابات للأمين العام، بل يعين أمين عاما جديدا على أساس التوافق بين الأعضاء الـ30 في الحلف.
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