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https://sputnikarabic.ae/20230401/إعلام-طالبان-تعتقل-3-مواطنين-بريطانيين-1075417562.html
إعلام: طالبان تعتقل 3 مواطنين بريطانيين
إعلام: طالبان تعتقل 3 مواطنين بريطانيين
ذكرت وسائل إعلام غربية اليوم السبت، أن ثلاثة مواطنين بريطانيين رهن الاحتجاز حاليا في أفغانستان. 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T20:17+0000
2023-04-01T20:17+0000
بريطانيا
أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان
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وقالت شبكة "سكاي نيوز" إن "ثلاثة بريطانيين محتجزون لدى طالبان (حركة طالبان تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية) في أفغانستان". ووفقًا للشبكة، فإن كورنويل متهم بحيازة أسلحة بشكل غير قانوني في خزنة غرفته بالفندق، لكن عائلته تدعي أنه تم إصدار ترخيص لهذه الأسلحة.وقال سكوت ريتشاردز من منظمة "بريزيديوم" غير الربحية التي تساعد المحتجزين، لـ"سكاي نيوز" إنه "يعتقد أن المحتجزين يتمتعون بصحة جيدة ويعاملان بشكل جيد".لكنه أضاف: "لم يكن هناك اتصال ذي مغزى (مع الرجال)، ولم يكن هناك وصول من قبل وكالات المراقبة الدولية ... ولم يكن هناك أي شكل آخر للوصول إلى الأفراد حتى الآن".
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بريطانيا, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان
بريطانيا, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان

إعلام: طالبان تعتقل 3 مواطنين بريطانيين

20:17 GMT 01.04.2023
© AFP 2023 / WAKIL KOHSARعناصر من طالبان في كابول
عناصر من طالبان في كابول - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
© AFP 2023 / WAKIL KOHSAR
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ذكرت وسائل إعلام غربية اليوم السبت، أن ثلاثة مواطنين بريطانيين رهن الاحتجاز حاليا في أفغانستان.
وقالت شبكة "سكاي نيوز" إن "ثلاثة بريطانيين محتجزون لدى طالبان (حركة طالبان تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية) في أفغانستان".

وبحسب القناة، اعتقلت طالبان مايلز روتليدج وكيفين كورنويل ومواطن بريطاني آخر لم تذكر اسمه في يناير/ كانون الثاني.

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ووفقًا للشبكة، فإن كورنويل متهم بحيازة أسلحة بشكل غير قانوني في خزنة غرفته بالفندق، لكن عائلته تدعي أنه تم إصدار ترخيص لهذه الأسلحة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية للشبكة: "نحن نعمل بجد لتأمين الاتصال القنصلي مع الرعايا البريطانيين المحتجزين في أفغانستان ونحن ندعم العائلات".
وقال سكوت ريتشاردز من منظمة "بريزيديوم" غير الربحية التي تساعد المحتجزين، لـ"سكاي نيوز" إنه "يعتقد أن المحتجزين يتمتعون بصحة جيدة ويعاملان بشكل جيد".
لكنه أضاف: "لم يكن هناك اتصال ذي مغزى (مع الرجال)، ولم يكن هناك وصول من قبل وكالات المراقبة الدولية ... ولم يكن هناك أي شكل آخر للوصول إلى الأفراد حتى الآن".
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