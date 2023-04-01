https://sputnikarabic.ae/20230401/إيرادات-النفط-في-فنزويلا-تبلغ-5-مليارات-دولار-في-2022-1075391771.html

إيرادات النفط في فنزويلا تبلغ 5 مليارات دولار في 2022

إيرادات النفط في فنزويلا تبلغ 5 مليارات دولار في 2022

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن إيرادات النفط في بلاده بلغت 5 مليارات دولار في العام الماضي، وهو ما يقل عن 10٪ من مستوى الأرباح المقابلة للعملات... 01.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-01T04:10+0000

2023-04-01T04:10+0000

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مكسيكو سيتي - سبوتنيك. وقال مادورو في حدث صحي يوم الجمعة في العاصمة كاراكاس، وفقًا لتلفزيون فيفا، "إن إيرادات فنزويلا خلال العام الذي يلي فرض العقوبات تراجعت من 56 مليار دولار إلى 900 مليون دولار ... وقد بذلنا جهودًا، وتجاوزت إيرادات النفط العام الماضي 5 مليارات دولار - أي أقل بنسبة 10٪ من الأرباح التي كانت متاحة لدينا في السابق".وفي يناير، قال مادورو إن صادرات المنتجات الفنزويلية غير التقليدية، والتي لا تتضمن المعادن أو منتجات النفط، ارتفعت بأكثر من ضعفين في عام 2022 لتصل إلى 1.314 مليار دولار. كما زادت الواردات بأكثر من ضعفين، من 3.979 مليار دولار إلى 8.194 مليار دولار.وذكرت مصادر في العام الماضي لوكالة "سبوتنيك" أن الولايات المتحدة تنظر إلى فنزويلا كمصدر إضافي للنفط الخام، لكنها لا تنوي رفع العقوبات بشكل عام.

https://sputnikarabic.ae/20230307/الولايات-المتحدة-تشتري-100-ألف-برميل-نفط-من-فنزويلا-يوميا-1074406389.html

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