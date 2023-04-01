https://sputnikarabic.ae/20230401/إيرادات-النفط-في-فنزويلا-تبلغ-5-مليارات-دولار-في-2022-1075391771.html
إيرادات النفط في فنزويلا تبلغ 5 مليارات دولار في 2022
إيرادات النفط في فنزويلا تبلغ 5 مليارات دولار في 2022
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن إيرادات النفط في بلاده بلغت 5 مليارات دولار في العام الماضي، وهو ما يقل عن 10٪ من مستوى الأرباح المقابلة للعملات... 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T04:10+0000
2023-04-01T04:10+0000
2023-04-01T04:10+0000
رئاسة فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
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مكسيكو سيتي - سبوتنيك. وقال مادورو في حدث صحي يوم الجمعة في العاصمة كاراكاس، وفقًا لتلفزيون فيفا، "إن إيرادات فنزويلا خلال العام الذي يلي فرض العقوبات تراجعت من 56 مليار دولار إلى 900 مليون دولار ... وقد بذلنا جهودًا، وتجاوزت إيرادات النفط العام الماضي 5 مليارات دولار - أي أقل بنسبة 10٪ من الأرباح التي كانت متاحة لدينا في السابق".وفي يناير، قال مادورو إن صادرات المنتجات الفنزويلية غير التقليدية، والتي لا تتضمن المعادن أو منتجات النفط، ارتفعت بأكثر من ضعفين في عام 2022 لتصل إلى 1.314 مليار دولار. كما زادت الواردات بأكثر من ضعفين، من 3.979 مليار دولار إلى 8.194 مليار دولار.وذكرت مصادر في العام الماضي لوكالة "سبوتنيك" أن الولايات المتحدة تنظر إلى فنزويلا كمصدر إضافي للنفط الخام، لكنها لا تنوي رفع العقوبات بشكل عام.
https://sputnikarabic.ae/20230307/الولايات-المتحدة-تشتري-100-ألف-برميل-نفط-من-فنزويلا-يوميا-1074406389.html
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رئاسة فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية
رئاسة فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية
إيرادات النفط في فنزويلا تبلغ 5 مليارات دولار في 2022
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أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن إيرادات النفط في بلاده بلغت 5 مليارات دولار في العام الماضي، وهو ما يقل عن 10٪ من مستوى الأرباح المقابلة للعملات الأجنبية قبل فرض العقوبات.
مكسيكو سيتي - سبوتنيك
. وقال مادورو في حدث صحي يوم الجمعة في العاصمة كاراكاس، وفقًا لتلفزيون فيفا، "إن إيرادات فنزويلا خلال العام الذي يلي فرض العقوبات تراجعت من 56 مليار دولار إلى 900 مليون دولار ... وقد بذلنا جهودًا، وتجاوزت إيرادات النفط العام الماضي 5 مليارات دولار - أي أقل بنسبة 10٪ من الأرباح التي كانت متاحة لدينا في السابق".
وفي يناير، قال مادورو إن صادرات المنتجات الفنزويلية غير التقليدية، والتي لا تتضمن المعادن أو منتجات النفط
، ارتفعت بأكثر من ضعفين في عام 2022 لتصل إلى 1.314 مليار دولار. كما زادت الواردات بأكثر من ضعفين، من 3.979 مليار دولار إلى 8.194 مليار دولار.
وذكرت مصادر في العام الماضي لوكالة "سبوتنيك" أن الولايات المتحدة تنظر إلى فنزويلا كمصدر إضافي للنفط الخام، لكنها لا تنوي رفع العقوبات بشكل عام.