https://sputnikarabic.ae/20230401/الحرس-الثوري-الإيراني-يكشف-مصير-أحمد-متوسليان-بعد-41-عاما-على-اختطافه-1075397008.html
الحرس الثوري الإيراني يكشف مصير أحمد متوسليان بعد 41 عاما على اختطافه
الحرس الثوري الإيراني يكشف مصير أحمد متوسليان بعد 41 عاما على اختطافه
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، مقتل القائد البارز في الحرس أحمد متوسليان، وذلك بعد مرور قرابة 41 عاما على اختطافه في لبنان مع ثلاثة إيرانيين أثناء... 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T08:52+0000
2023-04-01T08:52+0000
2023-04-01T08:52+0000
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وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية، بأن "قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أبلغ رسميا عائلة أحمد متوسليان بمقتله، وذلك خلال زيارته للعائلة في عطلة عيد النوروز".وكان أحمد متوسليان قائداً لقوات الحرس الثوري خلال الحرب العراقية الإيرانية التي اندلعت في عام 1980 واستمرت ثماني سنوات.وفي السنوات الـ 40 الماضية، كانت هناك نقاشات حادة في الأوساط السياسية والإعلامية الإيرانية حول ما إذا كان هذا القائد على قيد الحياة أم لا.وتتهم إيران إسرائيل بالوقوف وراء عملية اختطاف متوسليان وعدد من رفاقه، فيما نفت تل أبيب ذلك، مؤكدة أنها ليست على علم بمصيرهم.
https://sputnikarabic.ae/20230307/إسرائيل-تتهم-إيران-بالوقوف-وراء-الهجوم-الإلكتروني-على-معهد-التخنيون-1074422855.html
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الحرس الثوري الإيراني يكشف مصير أحمد متوسليان بعد 41 عاما على اختطافه
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أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، مقتل القائد البارز في الحرس أحمد متوسليان، وذلك بعد مرور قرابة 41 عاما على اختطافه في لبنان مع ثلاثة إيرانيين أثناء مهمة عسكرية كانوا يقومون بها.
وأفادت وكالة
"فارس" الإيرانية، بأن "قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أبلغ رسميا عائلة أحمد متوسليان بمقتله، وذلك خلال زيارته للعائلة في عطلة عيد النوروز".
وكان أحمد متوسليان قائداً لقوات الحرس الثوري خلال الحرب العراقية الإيرانية
التي اندلعت في عام 1980 واستمرت ثماني سنوات.
وفي السنوات الـ 40 الماضية، كانت هناك نقاشات حادة في الأوساط السياسية والإعلامية الإيرانية حول ما إذا كان هذا القائد على قيد الحياة أم لا.
وتتهم إيران إسرائيل
بالوقوف وراء عملية اختطاف متوسليان وعدد من رفاقه، فيما نفت تل أبيب ذلك، مؤكدة أنها ليست على علم بمصيرهم.