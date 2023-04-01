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https://sputnikarabic.ae/20230401/الخارجية-السويدية-عضوية-فنلندا-في-الناتو-لن-تكتمل-من-دون-السويد-1075410710.html
الخارجية السويدية: عضوية فنلندا في الناتو لن تكتمل من دون السويد
الخارجية السويدية: عضوية فنلندا في الناتو لن تكتمل من دون السويد
صرّح وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، أن عضوية فنلندا في الناتو "لن تكتمل" حتى تصبح السويد عضوًا في الحلف. 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T14:45+0000
2023-04-01T14:45+0000
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وقال وزير الخارجية السويدي في بيان: "نحن سعداء لفنلندا. هذه خطوة مهمة إلى الأمام للبلد الشقيق، ستعزز العضوية أمن كل من فنلندا والسويد. ولكن، كما ذكرت فنلندا، لن تكتمل عضويتها حتى تصبح السويد عضوًا".تم الانتهاء من التصديق على طلب فنلندا إلى الناتو من قبل جميع أعضاء الحلف، أمس الجمعة، ومن المتوقع أن تصبح البلاد في الأيام المقبلة عضوًا كامل العضوية في منظمة حلف شمال الأطلسي.قدمت فنلندا والسويد، على خلفية الأحداث التي وقعت في أوكرانيا في مايو/ أيار من العام الماضي، طلبات إلى الأمين العام لحلف الناتو للانضمام إلى الحلف. وبحلول بداية عام 2023، وافقت 28 دولة من أصل 30 دولة في الناتو على كلا الطلبين. ومع ذلك، أعربت المجر وتركيا عن رغبتهما في النظر بالطلب السويدي بشكل منفصل عن الطلب الفنلندي.
https://sputnikarabic.ae/20230330/الجمعية-العامة-للبرلمان-التركي-تصادق-على-بروتوكول-انضمام-فنلندا-لحلف-الناتو-1075350737.html
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العالم, السويد, فنلندا, أخبار العالم الآن
العالم, السويد, فنلندا, أخبار العالم الآن

الخارجية السويدية: عضوية فنلندا في الناتو لن تكتمل من دون السويد

14:45 GMT 01.04.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTANوزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم
وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
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صرّح وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، أن عضوية فنلندا في الناتو "لن تكتمل" حتى تصبح السويد عضوًا في الحلف.
وقال وزير الخارجية السويدي في بيان: "نحن سعداء لفنلندا. هذه خطوة مهمة إلى الأمام للبلد الشقيق، ستعزز العضوية أمن كل من فنلندا والسويد. ولكن، كما ذكرت فنلندا، لن تكتمل عضويتها حتى تصبح السويد عضوًا".

وفقًا لبيلستروم، ستعمل الحكومة السويدية "بلا كلل" لضمان أن تصبح السويد أيضًا عضوًا في الناتو.

تم الانتهاء من التصديق على طلب فنلندا إلى الناتو من قبل جميع أعضاء الحلف، أمس الجمعة، ومن المتوقع أن تصبح البلاد في الأيام المقبلة عضوًا كامل العضوية في منظمة حلف شمال الأطلسي.
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الجمعية العامة للبرلمان التركي تصادق على بروتوكول انضمام فنلندا لحلف "الناتو"
30 مارس, 23:19 GMT
قدمت فنلندا والسويد، على خلفية الأحداث التي وقعت في أوكرانيا في مايو/ أيار من العام الماضي، طلبات إلى الأمين العام لحلف الناتو للانضمام إلى الحلف. وبحلول بداية عام 2023، وافقت 28 دولة من أصل 30 دولة في الناتو على كلا الطلبين. ومع ذلك، أعربت المجر وتركيا عن رغبتهما في النظر بالطلب السويدي بشكل منفصل عن الطلب الفنلندي.
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