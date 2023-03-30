https://sputnikarabic.ae/20230330/الجمعية-العامة-للبرلمان-التركي-تصادق-على-بروتوكول-انضمام-فنلندا-لحلف-الناتو-1075350737.html
الجمعية العامة للبرلمان التركي تصادق على بروتوكول انضمام فنلندا لحلف "الناتو"
الجمعية العامة للبرلمان التركي تصادق على بروتوكول انضمام فنلندا لحلف "الناتو"
صادقت الجمعية العامة للبرلمان التركي، مساء اليوم الجمعة، على بروتوكول انضمام فنلندا لحلف "الناتو". 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T23:19+0000
2023-03-30T23:19+0000
2023-03-30T23:19+0000
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إسطنبول - سبوتنيك. وأعلن نائب رئيس البرلمان حيدر أكار نتائج التصويت على النحو التالي: "من أجل التصديق على بروتوكول انضمام فنلندا إلى حلف الناتو - 276 صوتا، تم قبول الاقتراح، مبروك لفنلندا ومواطنيها".وكان البرلمان الهنغاري أول من صوّت لصالح الانضمام، وتم تأكيد انضمام فنلندا بعد أن صوّتت تركيا لصالح الانضمام.يذكر أن السويد وفنلندا قدمتا طلبات للانضمام إلى حلف الناتو العام الماضي، وأعربت فنلندا عن رغبتها في الانضمام إلى الناتو مع السويد في وقت واحد، ولكن تعرضت للاعتراضات من تركيا بسبب موقف السويد من ملف ستوكهولم والذي شمل حادث حرق القرآن.ويتخذ حلف شمال الأطلسي قراراته بإجماع الآراء، ما يعني أن السويد وفنلندا تحتاجان لموافقة جميع الدول الأعضاء بالحلف البالغ عددها 30 دولة.
https://sputnikarabic.ae/20230325/الرئاسة-التركية-تتوقع-تبني-البرلمان-بروتوكولا-للتصديق-على-انضمام--فنلندا-للناتو--1075136334.html
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فنلندا, الناتو, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
فنلندا, الناتو, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
الجمعية العامة للبرلمان التركي تصادق على بروتوكول انضمام فنلندا لحلف "الناتو"
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صادقت الجمعية العامة للبرلمان التركي، مساء اليوم الجمعة، على بروتوكول انضمام فنلندا لحلف "الناتو".
إسطنبول - سبوتنيك
. وأعلن نائب رئيس البرلمان حيدر أكار نتائج التصويت على النحو التالي: "من أجل التصديق على بروتوكول انضمام فنلندا إلى حلف الناتو - 276 صوتا، تم قبول الاقتراح، مبروك لفنلندا ومواطنيها".
وكان البرلمان الهنغاري أول من صوّت لصالح الانضمام، وتم تأكيد انضمام فنلندا بعد أن صوّتت تركيا لصالح الانضمام.
يذكر أن السويد وفنلندا قدمتا طلبات للانضمام إلى حلف الناتو العام الماضي، وأعربت فنلندا عن رغبتها في الانضمام إلى الناتو مع السويد في وقت واحد، ولكن تعرضت للاعتراضات من تركيا بسبب موقف السويد من ملف ستوكهولم والذي شمل حادث حرق القرآن.
ويتخذ حلف شمال الأطلسي قراراته بإجماع الآراء، ما يعني أن السويد وفنلندا
تحتاجان لموافقة جميع الدول الأعضاء بالحلف البالغ عددها 30 دولة.