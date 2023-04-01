https://sputnikarabic.ae/20230401/الصحة-العراقية-515-حالة-اختناق-بسبب-العاصفة-الترابية-1075408566.html
الصحة العراقية: 515 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية
الصحة العراقية: 515 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية
أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، أن حصيلة حالات الاختناق جراء العاصفة الترابية الأخيرة بلغت 515 حالة. 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T13:41+0000
2023-04-01T13:41+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" أن وزير الصحة، الدكتور صالح الحسناوي، يتابع عن كثب تقديم الخدمات الصحية للمصابين.وأوضح المتحدث باسم الصحة العراقية الدكتور سيف البدر، بأن "مؤسسات وزارة الصحة في بغداد والمحافظات، استقبلت أكثر من 515 حالة اختناق مختلفة الشدة جراء العاصفة الترابية التي شهدتها مناطق في البلاد أمس".وأكد المتحدث أنه تم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم بمتابعة من وزير الصحة وأن غالبيتهم غادروا المستشفيات، مشيرا إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة مع استنفار مستمر لسيارات الإسعاف.وأعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، أمس الجمعة، إن الرحلات الجوية في مطار بغداد لا تزال منتظمة، وحسب وكالة الأنباء العراقية، انتظمنت الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي بالعراق "مع مدى رؤية مقبول رغم العاصفة الترابية".من جانبه، قال جهاد الديوان، المتحدث باسم سلطة الطيران المدني، أن تعليق الرحلات في المطارات يشترط أن يكون مدى الرؤية لدى الطيار 500 متر تقريبا أو أقل.
https://sputnikarabic.ae/20221103/عاصفة-رملية-تجتاح-مدينة-البصرة-جنوبي-العراق-1069782878.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن
الصحة العراقية: 515 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية
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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، أن حصيلة حالات الاختناق جراء العاصفة الترابية الأخيرة بلغت 515 حالة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية
"واع" أن وزير الصحة، الدكتور صالح الحسناوي، يتابع عن كثب تقديم الخدمات الصحية للمصابين.
وأوضح المتحدث باسم الصحة العراقية الدكتور سيف البدر، بأن "مؤسسات وزارة الصحة في بغداد والمحافظات، استقبلت أكثر من 515 حالة اختناق مختلفة الشدة جراء العاصفة الترابية التي شهدتها مناطق في البلاد أمس".
وأكد المتحدث أنه تم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم بمتابعة من وزير الصحة وأن غالبيتهم غادروا المستشفيات، مشيرا إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة مع استنفار مستمر لسيارات الإسعاف.
وأعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، أمس الجمعة، إن الرحلات الجوية في مطار بغداد لا تزال منتظمة، وحسب
وكالة الأنباء العراقية، انتظمنت الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي بالعراق "مع مدى رؤية مقبول رغم العاصفة الترابية".
من جانبه، قال جهاد الديوان، المتحدث باسم سلطة الطيران المدني، أن تعليق الرحلات
في المطارات يشترط أن يكون مدى الرؤية لدى الطيار 500 متر تقريبا أو أقل.