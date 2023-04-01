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العراق.. مكتب الحلبوسي يوضح حقيقة وجود "خلاف شخصي" مع السوداني
العراق.. مكتب الحلبوسي يوضح حقيقة وجود "خلاف شخصي" مع السوداني
كشف المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي حقيقة وجود خلاف بينه ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني. 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T21:44+0000
2023-04-01T21:44+0000
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ونفى المكتب الإعلامي، في بيان له، مساء اليوم السبت، وجود وساطات من قيادات سياسية بداعي الصلح بين الحلبوسي والسوداني، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".وجاء في البيان: "ننفي ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود وساطات من قيادات سياسية بداعي الصلح بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء".وأكد البيان "عدم وجود أي خلاف شخصي يتطلب الوساطة أو المصالحة".وتداولت وسائل إعلام عراقية ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وساطات تقوم بها قيادات سياسية لعقد جلسة صلح بين رئيسي مجلسي النواب والوزراء بدعوى وجود خلاف بينهما على قانون الموازنة الاتحادية.
https://sputnikarabic.ae/20230322/سياسي-عراقي-إقرار-البرلمان-لقانون-انتخابات-المحافظات-عودة-جديدة-للصراع-بين-الإطار-والتيار-1075046624.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الأخبار

العراق.. مكتب الحلبوسي يوضح حقيقة وجود "خلاف شخصي" مع السوداني

21:44 GMT 01.04.2023
© AFP 2023 / JIM WATSONرئيس مجلس النواب في العراق محمد الحلبوسي
رئيس مجلس النواب في العراق محمد الحلبوسي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
© AFP 2023 / JIM WATSON
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كشف المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي حقيقة وجود خلاف بينه ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
ونفى المكتب الإعلامي، في بيان له، مساء اليوم السبت، وجود وساطات من قيادات سياسية بداعي الصلح بين الحلبوسي والسوداني، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
وجاء في البيان: "ننفي ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود وساطات من قيادات سياسية بداعي الصلح بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء".
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وأكد البيان "عدم وجود أي خلاف شخصي يتطلب الوساطة أو المصالحة".
وتداولت وسائل إعلام عراقية ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وساطات تقوم بها قيادات سياسية لعقد جلسة صلح بين رئيسي مجلسي النواب والوزراء بدعوى وجود خلاف بينهما على قانون الموازنة الاتحادية.
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