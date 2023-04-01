https://sputnikarabic.ae/20230401/المعارضة-الإسرائيلية-تواصل-مظاهراتها-للأسبوع-13-على-التوالي-ضد-مشروع-التغييرات-القضائية-1075415371.html

المعارضة الإسرائيلية تواصل مظاهراتها للأسبوع 13 على التوالي ضد مشروع التغييرات القضائية

المعارضة الإسرائيلية تواصل مظاهراتها للأسبوع 13 على التوالي ضد مشروع التغييرات القضائية

واصل عشرات الآلاف من أنصار المعارضة الإسرائيلية التظاهر في عدة مدن للأسبوع الثالث عشر على التوالي احتجاجا على مشروع التغييرات القضائية الذي تتبناه حكومة أقصى... 01.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-01T18:34+0000

2023-04-01T18:34+0000

2023-04-01T18:34+0000

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القدس- سبوتنيك. وتجمع وسط تل أبيب الآلاف رافعين الأعلام الإسرائيلية وشعارات مناهضة لنتنياهو والمتحالفين معه من اليمين في محاولة للاستمرار في الضغط على الائتلاف الحكومي، حتى بعد إعلان نتنياهو الإثنين الماضي تجميد المشروع والدخول في مفاوضات مع المعارضة.وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن "حوالي 165 ألف متظاهر في تل أبيب ضد التشريعات القضائية".وشهدت المظاهرات لأول مرة رفع الأعلام الأمريكية عرفانا منهم بموقف الإدارة الأمريكية في الضغط على نتنياهو حتى عدوله عن المضي في سن تشريعات التغيير القضائي.وكانت الهيئة العامة للكنيست صادقت، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة بنيامين نتنياهو للإصلاحات القضائية، في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.وشملت هذه المرحلة من التشريعات سن "قانون أساس القضاء"، الذي يرى معارضوه، أنه يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، بحيث يسيطر الائتلاف الحاكم بالكامل عليها.

https://sputnikarabic.ae/20230329/نتنياهو-يرد-على-بايدن-إسرائيل-دولة-ذات-سيادة-لا-تتخذ-قراراتها-استجابة-لضغوط-من-الخارج-1075264312.html

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