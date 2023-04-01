https://sputnikarabic.ae/20230401/تقارير-اليويفا-يضع-شرطا-لمساعدة-يوفنتوس-بشأن-أزمة-احتيال-مالي-1075413468.html

تقارير: "اليويفا" يضع شرطا لمساعدة "يوفنتوس" بشأن أزمة احتيال مالي

تقارير: "اليويفا" يضع شرطا لمساعدة "يوفنتوس" بشأن أزمة احتيال مالي

كشفت تقارير إيطالية، اليوم السبت، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مستعد لمساعدة نادي ‏‏"يوفنتوس" بشأن أزمة احتياله المالي، مقابل تنفيذ شرط محدد.‏ 01.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-01T17:07+0000

2023-04-01T17:07+0000

2023-04-01T17:07+0000

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وأبدى "اليويفا" استعداده لمساعدة "يوفنتوس" في الخروج من أزمته، في حال أن وافق النادي الإيطالي على التخلي عن مشروع الدوري الأوروبي الممتاز (دوري السوبر الأوروبي).وفي شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، قام الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بتجريد نادي "يوفنتوس" من 15 نقطة كعقوبة على الاحتيال المالي، كما منع العديد من المديرين التنفيذيين السابقين والحاليين لـ"يوفنتوس" من تولي مناصب في كرة القدم الإيطالية.ونفى النادي ارتكاب أي مخالفات، وفي وقت لاحق، عُقدت جلسات استماع بشأن تجديد التحقيق في القضية، في محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم.ووعد رئيس "اليويفا"، ألكساندر تشيفرين، بمساعدة "يوفنتوس" إذا تراجعت قيادته عن دعمها لدوري السوبر الأوروبي، حتى يتم اتخاذ القرار بشأن المشروع من قبل محكمة العدل الأوروبية، المتوقع الإعلان عنها في شهر نيسان/ أبريل ومايو/ أيار، حسبما ذكرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.وفي أبريل 2021، أعلن 12 ناديا أوروبيا عن إنشاء دوري السوبر الأوربي، وهي مسابقة تضم 20 فريقا، مصممة لمنافسة دوري أبطال أوروبا التابعة لـ"اليويفا".وانتقد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "الويفا"، والاتحادات الوطنية لكرة القدم والخبراء والمشجعون فكرة مشروع دوري السوبر الأوروبي، وبعد هذه الموجة من الانتقادات، انسحبت جميع الأندية الإنجليزية بالإضافة إلى "إنتر ميلان" الإيطالي و"أتلتيكو مدريد" الإسباني من المشروع، لكن ظل "يوفنتوس" و"برشلونة" و"ريال مدريد" ملتزمين بدوري السوبر الأوروبي.وفي مايو 2022، استأنف الدوري الممتاز أمام محكمة العدل الأوروبية، بسبب انتهاك محتمل للوائح المنافسة من قبل "اليويفا" و"فيفا".

https://sputnikarabic.ae/20230120/خصم-15-نقطة-من-نادي-يوفنتوس-في-الدوري-الإيطالي-لتورطه-في-احتيال-مالي-1072531590.html

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