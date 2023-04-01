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https://sputnikarabic.ae/20230401/جنرال-تشيكي-يبدد-أسطورة-الأسلحة-المعجزة-في-أوكرانيا-1075397685.html
جنرال تشيكي يبدد أسطورة "الأسلحة المعجزة" في أوكرانيا
جنرال تشيكي يبدد أسطورة "الأسلحة المعجزة" في أوكرانيا
صرح إيرجري شيديف، الرئيس السابق للأركان العامة للجيش التشيكي، بأن دبابات "ليوبارد" غالبًا ما توصف في الدول الغربية بأنها نوع من "الأسلحة المعجزة"، لكنها ليست... 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T09:25+0000
2023-04-01T09:25+0000
رصد عسكري
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وقال شيديف في مقابلة مع المجلة الإلكترونية "Czdefence": "تحدثنا عن أن الحرب في أوكرانيا لا مفر منها، ولكن (في الواقع) لم يصدق أحد ذلك. والوضع المتعلق بتزويد أوكرانيا بالأسلحة مرتبط بهذا. إذا قال أحدهم أننا سنعطي أوكرانيا 31 دبابة أبرامز، وهي الدبابة الأعلى جودة في العالم، لا بد من إضافة أن هذه الدبابات لن تصل إلى أوكرانيا قبل عام واحد، والآن لن يؤثر هذا على الحرب بأي شكل من الأشكال، ووعد الألمان بإرسال 14 دبابة ليوبارد وانضم إليهم دول أخرى، ولكن وعدوا بإرسال النسخ القديمة، أي دبابات الثمانينيات. بالمناسبة، هذا مرة أخرى جزء من الدعاية، لأن دبابات ليوبارد يتم تقديمها على أنها نوع من "الأسلحة المعجزة"، وهذا ليس صحيحًا بالتأكيد".وأشار الجنرال كمثال على الوضع مع دبابات ليوبارد، إلى استخدامها من قبل تركيا، قائلا، "نشر الأتراك دبابات ليوبارد خلال عملية في سوريا ضد "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) وفقدوا ما لا يقل عن 10 دبابات في بضع عمليات. بالطبع، إرسال الدبابات الغربية للأوكرانيين سيساعدهم، ولكن إذا وصلت إلى ساحة المعركة في مايو/أيار أو يونيو/حزيران، وإلا فسيكون الأوان قد فات".
https://sputnikarabic.ae/20230401/إعلام-القوات-الأوكرانية-تنشر-10-دبابات-ليوبارد-بالقرب-من-أوغليدار-1075393514.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

جنرال تشيكي يبدد أسطورة "الأسلحة المعجزة" في أوكرانيا

09:25 GMT 01.04.2023
© AP Photo / Michael Sohnدبابة ليوبارد 2
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
© AP Photo / Michael Sohn
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صرح إيرجري شيديف، الرئيس السابق للأركان العامة للجيش التشيكي، بأن دبابات "ليوبارد" غالبًا ما توصف في الدول الغربية بأنها نوع من "الأسلحة المعجزة"، لكنها ليست كذلك.
وقال شيديف في مقابلة مع المجلة الإلكترونية "Czdefence": "تحدثنا عن أن الحرب في أوكرانيا لا مفر منها، ولكن (في الواقع) لم يصدق أحد ذلك. والوضع المتعلق بتزويد أوكرانيا بالأسلحة مرتبط بهذا. إذا قال أحدهم أننا سنعطي أوكرانيا 31 دبابة أبرامز، وهي الدبابة الأعلى جودة في العالم، لا بد من إضافة أن هذه الدبابات لن تصل إلى أوكرانيا قبل عام واحد، والآن لن يؤثر هذا على الحرب بأي شكل من الأشكال، ووعد الألمان بإرسال 14 دبابة ليوبارد وانضم إليهم دول أخرى، ولكن وعدوا بإرسال النسخ القديمة، أي دبابات الثمانينيات. بالمناسبة، هذا مرة أخرى جزء من الدعاية، لأن دبابات ليوبارد يتم تقديمها على أنها نوع من "الأسلحة المعجزة"، وهذا ليس صحيحًا بالتأكيد".
دبابة ليوبارد 2أ7 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
إعلام: القوات الأوكرانية تنشر 10 دبابات "ليوبارد" بالقرب من أوغليدار
06:44 GMT
وأشار الجنرال كمثال على الوضع مع دبابات ليوبارد، إلى استخدامها من قبل تركيا، قائلا، "نشر الأتراك دبابات ليوبارد خلال عملية في سوريا ضد "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) وفقدوا ما لا يقل عن 10 دبابات في بضع عمليات. بالطبع، إرسال الدبابات الغربية للأوكرانيين سيساعدهم، ولكن إذا وصلت إلى ساحة المعركة في مايو/أيار أو يونيو/حزيران، وإلا فسيكون الأوان قد فات".
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