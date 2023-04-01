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حجم التجارة بين إيران والعراق يزيد بنسبة 20٪ في العام الإيراني المنتهي
حجم التجارة بين إيران والعراق يزيد بنسبة 20٪ في العام الإيراني المنتهي
كشفت غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة عن زيادة حجم التبادل التجاري بين إيران والعراق بنسبة 20٪ في العام الإيراني المنتهي في 20 مارس، مقارنة مع العام... 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T18:32+0000
2023-04-01T18:51+0000
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وقال رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة يحيى آل إسحاق إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 9 مليارات دولار في العام الايراني المنتهي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأضاف: "بشكل عام شهدت التجارة بين البلدين نموا بنحو 20٪ العام الماضي أي ما يعادل 9 مليارات دولار والتي شملت جميع البضائع، منها تصدير الخدمات الفنية والهندسية".وبشأن المفاوضات الخاصة بإنشاء خط سكة حديد البصرة- شلمجة، قال: "إذا دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، فسيتم توفير مجال كبير لعبور البضائع ، ستؤدي إلى تطوير العلاقات بين البلدين".وأكد إسحاق "إنشاء مدينتين صناعيتين على حدود العراق وإيران"، وأشار إلى أن "هذا الإجراء يمكن أن يكون عونا كبيرا للاستثمار المشترك، وتنمية العلاقات والتعاون الاقتصادي، ويوفر الأساس للمشاركة في المشاريع العراقية".ولفت إلى أن "سوق العراق هو ثاني سوق شريك تجاري مع إيران بعد الصين"، موضحا بأن "إيران والعراق لديهما تجربة 14 مليار دولار من التجارة مع بعضهما البعض، وأن الهدف هو الوصول إلى 20 مليار دولار، وهو رقم ليس بعيد المنال".
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار

حجم التجارة بين إيران والعراق يزيد بنسبة 20٪ في العام الإيراني المنتهي

18:32 GMT 01.04.2023 (تم التحديث: 18:51 GMT 01.04.2023)
© AFP 2023 / KARIM JAAFARعلم إيران
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
© AFP 2023 / KARIM JAAFAR
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كشفت غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة عن زيادة حجم التبادل التجاري بين إيران والعراق بنسبة 20٪ في العام الإيراني المنتهي في 20 مارس، مقارنة مع العام الذي سبقه.
وقال رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة يحيى آل إسحاق إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 9 مليارات دولار في العام الايراني المنتهي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وأضاف: "بشكل عام شهدت التجارة بين البلدين نموا بنحو 20٪ العام الماضي أي ما يعادل 9 مليارات دولار والتي شملت جميع البضائع، منها تصدير الخدمات الفنية والهندسية".
وبشأن المفاوضات الخاصة بإنشاء خط سكة حديد البصرة- شلمجة، قال: "إذا دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، فسيتم توفير مجال كبير لعبور البضائع ، ستؤدي إلى تطوير العلاقات بين البلدين".
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وأكد إسحاق "إنشاء مدينتين صناعيتين على حدود العراق وإيران"، وأشار إلى أن "هذا الإجراء يمكن أن يكون عونا كبيرا للاستثمار المشترك، وتنمية العلاقات والتعاون الاقتصادي، ويوفر الأساس للمشاركة في المشاريع العراقية".
ولفت إلى أن "سوق العراق هو ثاني سوق شريك تجاري مع إيران بعد الصين"، موضحا بأن "إيران والعراق لديهما تجربة 14 مليار دولار من التجارة مع بعضهما البعض، وأن الهدف هو الوصول إلى 20 مليار دولار، وهو رقم ليس بعيد المنال".
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