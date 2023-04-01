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https://sputnikarabic.ae/20230401/حملة-ترامب-الانتخابية-تجمع-4-ملايين-دولار-بعد-اتهامه-جنائيا-1075404476.html
حملة ترامب الانتخابية تجمع 4 ملايين دولار بعد اتهامه جنائيا
حملة ترامب الانتخابية تجمع 4 ملايين دولار بعد اتهامه جنائيا
جمعت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم السبت، تبرعات بأكثر من 4 ‏ملايين دولار في غضون 24 ساعة، بعد أنباء توجيه لائحة اتهام إليه.‏ 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T12:22+0000
2023-04-01T12:22+0000
دونالد ترامب
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أعلن عن ذلك بيان جمع التبرعات، الذي أصدره ترامب لمؤيديه، وفقا لصحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية.وصوتت هيئة المحلفين الكبرى في مانهاتن، يوم الخميس الماضي، على اتهام ترامب بتهم تتعلق بدوره المزعوم في دفع أموال للتستر على ممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيالز، خلال الفترة التي سبقت انتخابات عام 2016.وينفي ترامب هذه المزاعم وكذلك القضية، ووصفها بأنها "مطاردة ساحرات" واضطهاد سياسي.وذكرت الصحيفة أنه بعد توجيه لائحة الاتهام إلى ترامب، أرسلت حملة الرئيس الأمريكي السابق عدة رسائل بريد إلكتروني إلى مؤيدين له يطلبون من خلالها تبرعات، وأضافت أن المبلغ الذي تم جمعه على مدار 24 ساعة، تجاوز 4 ملايين دولار.ومن المتوقع أن يمثل ترامب أمام المحاكمة، يوم الثلاثاء المقبل، حيث يعتزم إعلان براءته، بحسب محاميه، جو تاكوبينا.
https://sputnikarabic.ae/20230401/محامي-ترامب-يحسم-جدل-حضوره-إلى-المحاكمة-مكبلا-بالأصفاد-1075400630.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

حملة ترامب الانتخابية تجمع 4 ملايين دولار بعد اتهامه جنائيا

12:22 GMT 01.04.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEBالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
© AFP 2023 / SAUL LOEB
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جمعت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم السبت، تبرعات بأكثر من 4 ‏ملايين دولار في غضون 24 ساعة، بعد أنباء توجيه لائحة اتهام إليه.‏
أعلن عن ذلك بيان جمع التبرعات، الذي أصدره ترامب لمؤيديه، وفقا لصحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية.
وصوتت هيئة المحلفين الكبرى في مانهاتن، يوم الخميس الماضي، على اتهام ترامب بتهم تتعلق بدوره المزعوم في دفع أموال للتستر على ممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيالز، خلال الفترة التي سبقت انتخابات عام 2016.
وينفي ترامب هذه المزاعم وكذلك القضية، ووصفها بأنها "مطاردة ساحرات" واضطهاد سياسي.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
محامي ترامب يحسم جدل حضوره إلى المحاكمة مكبلا بالأصفاد
10:54 GMT
وذكرت الصحيفة أنه بعد توجيه لائحة الاتهام إلى ترامب، أرسلت حملة الرئيس الأمريكي السابق عدة رسائل بريد إلكتروني إلى مؤيدين له يطلبون من خلالها تبرعات، وأضافت أن المبلغ الذي تم جمعه على مدار 24 ساعة، تجاوز 4 ملايين دولار.
ومن المتوقع أن يمثل ترامب أمام المحاكمة، يوم الثلاثاء المقبل، حيث يعتزم إعلان براءته، بحسب محاميه، جو تاكوبينا.
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