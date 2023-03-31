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https://sputnikarabic.ae/20230331/محامي-ترامب-الرئيس-الأمريكي-السابق-يمثل-أمام-محكمة-نيويورك-الثلاثاء-المقبل-1075352296.html
محامي ترامب: الرئيس الأمريكي السابق يمثل أمام محكمة نيويورك الثلاثاء المقبل
محامي ترامب: الرئيس الأمريكي السابق يمثل أمام محكمة نيويورك الثلاثاء المقبل
أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، بأن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، سيمثل أمام محكمة نيويورك يوم الثلاثاء المقبل. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T01:26+0000
2023-03-31T01:26+0000
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موسكو - سبوتنيك. ونقلت الصحيفة عن سوزان نيكيليس، أحد محامي ترامب قولها، إن ترامب سيمثل أمام المحكمة العليا بولاية نيويورك في مانهاتن الثلاثاء المقبل.يأتي هذا بعد أن صوّتت هيئة محلّفين كبرى في نيويورك على توجيه الاتهام إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن مدفوعات ماليّة جرى تسديدها لشراء صمت نجمة أفلام إباحيّة حول علاقة مزعومة معه قبل انتخابات عام 2016,ووصف ترامب، الذي يعتزم الترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2024، الاتهامات بأنها "مطاردة ساحرة".من جانبه، وصف حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، الذي قد يتحدى ترامب في الانتخابات الرئاسية القادمة، الاتهامات بأنها "غير أمريكية"، وأن النظام القانوني يتم "تسليحه" لتحقيق أجندة سياسية.ووفقا لهيئة المحلفين الكبرى، دفع محامي ترامب، مايكل كوهين 130 ألف دولار للممثلة الإباحية السابقة ستورمي دانيلز خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لسحب علاقتها المزعومة بترامب عام 2006.وفي عام 2018، أعلنت دانيلز مرة أخرى عن مزاعم تتعلق بصلتها بترامب، واتهمت كوهين أيضا بمحاولة ترهيبها من أجل التستر على هذه القصة، وحاولت بالفعل توجيه اتهامات ضد ترامب في المحكمة، ولكن في عام 2018، تم رفض الدعوى لمحاولة اتهام الرئيس السابق بالتشهير.
https://sputnikarabic.ae/20230331/-نزول-أنصار-ترامب-إلى-الشارع-في-ولاية-فلوريدا-للاحتجاج-على-لائحة-الاتهام-1075351842.html
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ترامب, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

محامي ترامب: الرئيس الأمريكي السابق يمثل أمام محكمة نيويورك الثلاثاء المقبل

01:26 GMT 31.03.2023
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دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
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أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، بأن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، سيمثل أمام محكمة نيويورك يوم الثلاثاء المقبل.
موسكو - سبوتنيك. ونقلت الصحيفة عن سوزان نيكيليس، أحد محامي ترامب قولها، إن ترامب سيمثل أمام المحكمة العليا بولاية نيويورك في مانهاتن الثلاثاء المقبل.
أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الولايات المتحدة 7 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
نزول أنصار ترامب إلى الشارع بولاية فلوريدا للاحتجاج على لائحة اتهامه... فيديو
00:31 GMT
يأتي هذا بعد أن صوّتت هيئة محلّفين كبرى في نيويورك على توجيه الاتهام إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن مدفوعات ماليّة جرى تسديدها لشراء صمت نجمة أفلام إباحيّة حول علاقة مزعومة معه قبل انتخابات عام 2016,
ووصف ترامب، الذي يعتزم الترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2024، الاتهامات بأنها "مطاردة ساحرة".
من جانبه، وصف حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، الذي قد يتحدى ترامب في الانتخابات الرئاسية القادمة، الاتهامات بأنها "غير أمريكية"، وأن النظام القانوني يتم "تسليحه" لتحقيق أجندة سياسية.
ووفقا لهيئة المحلفين الكبرى، دفع محامي ترامب، مايكل كوهين 130 ألف دولار للممثلة الإباحية السابقة ستورمي دانيلز خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لسحب علاقتها المزعومة بترامب عام 2006.
وفي عام 2018، أعلنت دانيلز مرة أخرى عن مزاعم تتعلق بصلتها بترامب، واتهمت كوهين أيضا بمحاولة ترهيبها من أجل التستر على هذه القصة، وحاولت بالفعل توجيه اتهامات ضد ترامب في المحكمة، ولكن في عام 2018، تم رفض الدعوى لمحاولة اتهام الرئيس السابق بالتشهير.
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