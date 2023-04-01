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https://sputnikarabic.ae/20230401/روسيا-تتولى-رئاسة-مجلس-الأمن-الدولي-1075393006.html
روسيا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي
روسيا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي
تتولى روسيا رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتبارًا من اليوم السبت 1 أبريل/ نيسان، ولمدة شهر. 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T05:51+0000
2023-04-01T05:51+0000
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. ومن بين الموضوعات الرئيسية التي سيتم مناقشتها خلال هذه الفترة "التعددية الفعالة" ومخاطر تصدير الأسلحة والتسوية الشرق الأوسطية، ومن المتوقع أن يترأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عددًا من الاجتماعات في مجلس الأمن.وصرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في وقت سابق، بأنه لا توجد خطط حاليًا لعقد اجتماعات رسمية في مجلس الأمن حول أوكرانيا في أبريل. ومع ذلك، من المرجح أن تعقد اجتماعات بشأن المسألة الأوكرانية على أي حال.ومن المتوقع أن يتم عقد اجتماع غير رسمي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 6 أبريل حول إجلاء الأطفال من منطقة العمليات العسكرية الخاصة.وتعتزم موسكو إبلاغ المشاركين في الاجتماع بالإجراءات التي تتخذها لحماية الأطفال من القصف الذي يشنه الجانب الأوكراني ومنع الجرائم الأخرى ضد الأطفال وكذلك إيوائهم في أماكن آمنة.
https://sputnikarabic.ae/20230313/مجلس-الأمن-الدولي-يعقد-جلسة-بطلب-من-روسيا-لبحث-مسألة-رهاب-الروس-1074699680.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

روسيا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي

05:51 GMT 01.04.2023
© REUTERS / Carlo Allegri اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد أن اعترفت روسيا بمنطقتين منفصلتين في شرق أوكرانيا ككيانين مستقلين، في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة 21 فبراير 2022.
 اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد أن اعترفت روسيا بمنطقتين منفصلتين في شرق أوكرانيا ككيانين مستقلين، في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة 21 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
© REUTERS / Carlo Allegri
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تتولى روسيا رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتبارًا من اليوم السبت 1 أبريل/ نيسان، ولمدة شهر.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. ومن بين الموضوعات الرئيسية التي سيتم مناقشتها خلال هذه الفترة "التعددية الفعالة" ومخاطر تصدير الأسلحة والتسوية الشرق الأوسطية، ومن المتوقع أن يترأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عددًا من الاجتماعات في مجلس الأمن.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بطلب من روسيا لبحث مسألة "روسوفوبيا"
13 مارس, 22:41 GMT
وصرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في وقت سابق، بأنه لا توجد خطط حاليًا لعقد اجتماعات رسمية في مجلس الأمن حول أوكرانيا في أبريل. ومع ذلك، من المرجح أن تعقد اجتماعات بشأن المسألة الأوكرانية على أي حال.
ومن المتوقع أن يتم عقد اجتماع غير رسمي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 6 أبريل حول إجلاء الأطفال من منطقة العمليات العسكرية الخاصة.
وتعتزم موسكو إبلاغ المشاركين في الاجتماع بالإجراءات التي تتخذها لحماية الأطفال من القصف الذي يشنه الجانب الأوكراني ومنع الجرائم الأخرى ضد الأطفال وكذلك إيوائهم في أماكن آمنة.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:23 GMT
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