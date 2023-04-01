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https://sputnikarabic.ae/20230401/طبيب-يكشف-عن-عدد-السعرات-الحرارية-التي-يتم-حرقها-خلال-ساعة-من-الضحك-1075395144.html
طبيب يكشف عن عدد السعرات الحرارية التي يتم حرقها خلال ساعة من الضحك
طبيب يكشف عن عدد السعرات الحرارية التي يتم حرقها خلال ساعة من الضحك
قال غيورغي كوستيوك، كبير الأطباء النفسيين في موسكو ، لوكالة "سبوتنيك" في يوم "كذبة أبريل"، إن ساعة من الضحك يمكن أن تساعد في حرق ما يصل إلى 350 سعرة حرارية،... 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T07:43+0000
2023-04-01T07:43+0000
مجتمع
الصحة
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قال كوستيوك: "عند الضحك، يتم تنشيط ما يصل إلى 80 عضلة. وساعة كاملة من الضحك تحرق ما يصل إلى 350 سعرة حرارية".ووفقا له، عندما يضحك الشخص يتغير تنفسه، يزيد تدفق الأكسجين في المخ والأعضاء والأنسجة، وتعمل الرئتان بشكل أفضل. تظهر الدراسات الطبية الدولية أن الأشخاص المتفائلين أقل عرضة للإصابة بالأمراض الفيروسية. يهتم هؤلاء الأشخاص أكثر بصحتهم، وتكون حياتهم أكثر نشاطا ويتخلون عن العادات السيئة، مما يجعلهم أكثر مقاومة للأمراض المختلفة.وأوضح أنه يتم إفراز هرمون الفرح السيروتونين في جسد المتفائلين، وهو مسكن طبيعي للآلام. أولئك الذين هم في حالة مزاجية متشائمة يهيمن عليهم هرمون الإجهاد الكورتيزول، والذي يمكن أن يزيد الألم ويمكن أن يصبح محفزًا لتطور الأمراض.
https://sputnikarabic.ae/20230401/طبيب-يتحدث-عن-فوائد-الضحك-1075392317.html
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الصحة
الصحة

طبيب يكشف عن عدد السعرات الحرارية التي يتم حرقها خلال ساعة من الضحك

07:43 GMT 01.04.2023
© Photo / Available for hire/unsplash الضحك
 الضحك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
© Photo / Available for hire/unsplash
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قال غيورغي كوستيوك، كبير الأطباء النفسيين في موسكو ، لوكالة "سبوتنيك" في يوم "كذبة أبريل"، إن ساعة من الضحك يمكن أن تساعد في حرق ما يصل إلى 350 سعرة حرارية، لأن الضحك ينشط ما يصل إلى 80 عضلة.
قال كوستيوك: "عند الضحك، يتم تنشيط ما يصل إلى 80 عضلة. وساعة كاملة من الضحك تحرق ما يصل إلى 350 سعرة حرارية".
الضحك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
مجتمع
طبيب يتحدث عن فوائد الضحك
04:51 GMT
ووفقا له، عندما يضحك الشخص يتغير تنفسه، يزيد تدفق الأكسجين في المخ والأعضاء والأنسجة، وتعمل الرئتان بشكل أفضل. تظهر الدراسات الطبية الدولية أن الأشخاص المتفائلين أقل عرضة للإصابة بالأمراض الفيروسية. يهتم هؤلاء الأشخاص أكثر بصحتهم، وتكون حياتهم أكثر نشاطا ويتخلون عن العادات السيئة، مما يجعلهم أكثر مقاومة للأمراض المختلفة.

وأضاف كوستيوك: "عند مشاهدة المرضى وهم يتعافون من الإصابات والعمليات الجراحية، لاحظت شخصيًا أن شفاء الإيجابيين والمتفائلين كان أسرع بكثير، وأنهم يتحملون الألم بسهولة أكبر من المتشائمين".

وأوضح أنه يتم إفراز هرمون الفرح السيروتونين في جسد المتفائلين، وهو مسكن طبيعي للآلام. أولئك الذين هم في حالة مزاجية متشائمة يهيمن عليهم هرمون الإجهاد الكورتيزول، والذي يمكن أن يزيد الألم ويمكن أن يصبح محفزًا لتطور الأمراض.
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