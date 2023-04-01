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مقتل فلسطيني وإصابة 3 إسرائيليين في عملية دهس جنوبي الضفة الغربية
مقتل فلسطيني وإصابة 3 إسرائيليين في عملية دهس جنوبي الضفة الغربية
أصيب ثلاثة إسرائيليين، مساء اليوم السبت، في عملية دهس بالقرب من بيت عومر في غوش عتسيون، جنوبي الضفة الغربية. 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T18:37+0000
2023-04-01T18:37+0000
إسرائيل
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وذكرت القناة العبرية الـ 13، مساء اليوم السبت، أن 3 من المارة الإسرائيليين أصيبوا في عملية دهس بسيارة، على 3514 بين بيت عومر ومفرق غوش عتصيون جنوبي الضفة الغربية.وأكدت القناة أن اثنين منهم حالتهم خطيرة، فيما تعد إصابة الإسرائيلي الثالث متوسطة، مشيرة إلى مقتل منفذ عملية الدهس، وهو غير معروف، حتى الآن.وفور الإعلان عن عملية الدهس، قرر الجيش الإسرائيلي إغلاق الطريق الرئيسي في الضفة الغربية وهو رقم 60 أمام حركة السير بالاتجاهين.ويذكر أنه في شهر شباط/فبراير الماضي، وقعت عملية دهس بمحطة حافلات في مستوطنة راموت شمالي مدينة القدس، قتل فيها 3 إسرائيليين، بينهم طفلان، وشاب 20 عاما، وأصيب 4 آخرون، بينهم حالات خطرة.كما تم قتل المنفذ وهو حسين قراقع من سكان حي العيسوية في القدس الشرقية برصاص أحد ضباط الشرطة الإسرائيلية المتواجدين في المكان، وتم اقتحام منزله واعتقال زوجته لاحقا.
https://sputnikarabic.ae/20170109/إسرائيل-القدس-عملية-دهس-إجراءات-إنتقامية-1021624165.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي

مقتل فلسطيني وإصابة 3 إسرائيليين في عملية دهس جنوبي الضفة الغربية

18:37 GMT 01.04.2023
© /twitter/EliShlezingerعملية دهس
عملية دهس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
© /twitter/EliShlezinger
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أصيب ثلاثة إسرائيليين، مساء اليوم السبت، في عملية دهس بالقرب من بيت عومر في غوش عتسيون، جنوبي الضفة الغربية.
وذكرت القناة العبرية الـ 13، مساء اليوم السبت، أن 3 من المارة الإسرائيليين أصيبوا في عملية دهس بسيارة، على 3514 بين بيت عومر ومفرق غوش عتصيون جنوبي الضفة الغربية.
وأكدت القناة أن اثنين منهم حالتهم خطيرة، فيما تعد إصابة الإسرائيلي الثالث متوسطة، مشيرة إلى مقتل منفذ عملية الدهس، وهو غير معروف، حتى الآن.
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وفور الإعلان عن عملية الدهس، قرر الجيش الإسرائيلي إغلاق الطريق الرئيسي في الضفة الغربية وهو رقم 60 أمام حركة السير بالاتجاهين.
ويذكر أنه في شهر شباط/فبراير الماضي، وقعت عملية دهس بمحطة حافلات في مستوطنة راموت شمالي مدينة القدس، قتل فيها 3 إسرائيليين، بينهم طفلان، وشاب 20 عاما، وأصيب 4 آخرون، بينهم حالات خطرة.
كما تم قتل المنفذ وهو حسين قراقع من سكان حي العيسوية في القدس الشرقية برصاص أحد ضباط الشرطة الإسرائيلية المتواجدين في المكان، وتم اقتحام منزله واعتقال زوجته لاحقا.
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