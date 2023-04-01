https://sputnikarabic.ae/20230401/نقابة-موظفي-هيئة-أوجيرو-اللبنانية-تعلن-تعليق-إضرابها-حتى-انعقاد-أول-جلسة-لمجلس-الوزراء-1075400935.html
نقابة موظفي هيئة "أوجيرو" اللبنانية تعلن تعليق إضرابها حتى انعقاد أول جلسة لمجلس الوزراء
نقابة موظفي هيئة "أوجيرو" اللبنانية تعلن تعليق إضرابها حتى انعقاد أول جلسة لمجلس الوزراء
علقت نقابة موظفي هيئة "أوجيرو"، وهي الشركة المشغلة لقطاع الاتصالات اللبنانية، إضرابها حتى انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي دعا إليها وزير الاتصالات جوني القرم. 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T11:01+0000
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ووفق بيان نقله موقع "النشرة" اللبناني، أعلن المجلس التنفيذي لنقابة أوجيرو تعليق الاضراب ابتداء من اليوم وحتى انعقاد أول جلسة لمجلس الوزراء.وقال البيان: "بعدما بلغت أصداء إضرابنا المدى المطلوب محليا واقليميا وحتى لدى الهيئات النقابية الدولية، وبعدما أثرت تداعياته على مجمل الوضع المحلي، وبعد مبادرة الوزير بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لبحث الوضع في أوجيرو وتبنيه الورقة الاصلاحية والمطلبية التي اعدتها النقابة، ومنعا للمصطادين في المياه العكرة من التأثير على الأمن الوطني للتشويش على تحركاتنا المطلبية المحقة، يعلن المجلس التنفيذي تعليق الاضراب المعلن من اليوم ولغاية انعقاد اول جلسة لمجلس الوزراء، بناء على ما سيصدر عنها ليبنى على الشيء مقتضاه".ووجه بيان نقابة موظفي "أوجيرو" الشكر لـ "جميع الزملاء"، مؤكدا "التزامهم التام لانهم نبض قطاع الاتصالات" داعيا إلى "استمرار الثقة به لأنه لن يتوانى عن بذل كل الجهود لحمايتهم والحرص عليهم".واشتمل الإضراب على عدم الحضور إلى مراكز العمل والتوقف كليا عن القيام بأي أعمال، بسبب تجاهل المطالب وتعديل الرواتب، ولم تمر 24 ساعة على إعلان الإضراب حتى بدأت آثاره تتجلى في ضعف الإنترنت وتوقفه في بعض الأماكن على مستوى لبنان بأكمله.طالع أيضا: تعريفة الاتصالات في لبنان تحد من استفادة المواطنين من خدمات الإنترنت
https://sputnikarabic.ae/20220903/لبنان-مهدد-بالانقطاع-عن-العالم-كليا-مع-انفجار-أزمة-الاتصالات-1067245815.html
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الأخبار, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار العالم الآن
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نقابة موظفي هيئة "أوجيرو" اللبنانية تعلن تعليق إضرابها حتى انعقاد أول جلسة لمجلس الوزراء
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علقت نقابة موظفي هيئة "أوجيرو"، وهي الشركة المشغلة لقطاع الاتصالات اللبنانية، إضرابها حتى انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي دعا إليها وزير الاتصالات جوني القرم.
ووفق بيان نقله
موقع "النشرة" اللبناني، أعلن المجلس التنفيذي لنقابة أوجيرو تعليق الاضراب ابتداء من اليوم وحتى انعقاد أول جلسة لمجلس الوزراء.
وقال البيان: "بعدما بلغت أصداء إضرابنا المدى المطلوب محليا واقليميا
وحتى لدى الهيئات النقابية الدولية، وبعدما أثرت تداعياته على مجمل الوضع المحلي، وبعد مبادرة الوزير بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لبحث الوضع في أوجيرو وتبنيه الورقة الاصلاحية والمطلبية التي اعدتها النقابة، ومنعا للمصطادين في المياه العكرة من التأثير على الأمن الوطني للتشويش على تحركاتنا المطلبية المحقة، يعلن المجلس التنفيذي تعليق الاضراب المعلن من اليوم ولغاية انعقاد اول جلسة لمجلس الوزراء، بناء على ما سيصدر عنها ليبنى على الشيء مقتضاه".
ووجه بيان نقابة موظفي "أوجيرو" الشكر لـ "جميع الزملاء"، مؤكدا "التزامهم التام لانهم نبض قطاع الاتصالات" داعيا إلى "استمرار الثقة به لأنه لن يتوانى عن بذل كل الجهود لحمايتهم والحرص عليهم".
يشار إلى أن المجلس التنفيذي لنقابة "أوجيرو" كان قد أعلن إضرابا مفتوحا بدءا من صباح الجمعة الـ 24 من مارس/ آذار الماضي.
واشتمل الإضراب على عدم الحضور إلى مراكز العمل والتوقف كليا عن القيام بأي أعمال، بسبب تجاهل المطالب وتعديل الرواتب، ولم تمر 24 ساعة على إعلان الإضراب حتى بدأت آثاره تتجلى في ضعف الإنترنت وتوقفه في بعض الأماكن على مستوى لبنان بأكمله.