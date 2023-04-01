https://sputnikarabic.ae/20230401/وزير-الخارجية-السوري-يصل-القاهرة-ويعقد-مباحثات-مع-نظيره-المصري-صورة-1075403269.html

وزير الخارجية السوري يصل إلى القاهرة ويعقد مباحثات مع نظيره المصري... صور

وزير الخارجية السوري يصل إلى القاهرة ويعقد مباحثات مع نظيره المصري... صور

وصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى العاصمة المصرية القاهرة، اليوم السبت، تلبية لدعوة من نظيره المصري سامح شكري. 01.04.2023, سبوتنيك عربي

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وقالت وكالة الأنباء السورية، إن المقداد سيجري مباحثات في القاهرة تتعلق "بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة آخر التطورات في المنطقة والعالم".وفي السياق، أعلنت الخارجية المصرية أن الوزير سامح شكري يعقد مباحثات ثنائية مغلقة مع نظيره السوري فيصل المقداد في الوقت الراهن.وتعد زيارة المقداد للقاهرة هي الأولى منذ تعليق مقعد سوريا في جامعة الدول العربية واندلاع الأزمة السورية في 2011.وفي فبراير/ شباط الماضي، أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري أول زيارة رسمية له لدمشق منذ انطلاق الأزمة السورية 2011.والتقى شكري بالرئيس السوري بشار الأسد، بالإضافة إلى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.وتطرق اللقاء إلى العلاقات التاريخية بين البلدين، كما أعربت القيادة السورية عن بالغ تقديرها لما يحظى به السوريون في مصر، من معاملة طيبة واحتضان من الشعب المصري.ولم يتطرق اللقاء لعودة سوريا إلى الجامعة العربية، لأن الإطار لم يكن يسمح بذلك، وفقا لبيان الخارجية المصرية.

https://sputnikarabic.ae/20230313/شكري-يبحث-مع-بيدرسون-في-القاهرة-الدفع-بالحل-السياسي-في-سوريا-1074686479.html

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