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شكري يبحث مع بيدرسون في القاهرة الدفع بالحل السياسي في سوريا

شكري يبحث مع بيدرسون في القاهرة الدفع بالحل السياسي في سوريا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، اليوم الاثنين، إن الوزير سامح شكري استقبل في القاهرة، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، وبحث... 13.03.2023, سبوتنيك عربي

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القاهرة - سبوتنيك. وأوضح أبو زيد في بيان صفحي إن شكري، "استقبل مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون بمقر وزارة الخارجية"، مشيرا إلى أن "التنسيق المصري الأممي مستمر من أجل الدفع بالحل السياسي في سوريا ورفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق".وفي وقت سابق، قال أبو زيد، إن "زيارة الوزير سامح شكري لسوريا، في فبراير/ شباط الماضي كانت للتأكيد على التضامن مع دمشق في محنة الزلزال المدمر، لأنه في هذه اللحظات تظهر معادن الشعوب والدول".وأوضح أبو زيد، خلال لقاء تلفزيوني، أن "لقاء شكري مع الرئيس السوري بشار الأسد تطرق إلى العلاقات التاريخية بين البلدين، وتقدير سوري بالغ لما يحظى به السوريون في مصر، من معاملة طيبة واحتضان من الشعب المصري.وأكد أن "لقاء الوزير شكري مع الرئيس بشار الأسد لم يتطرق لعودة سوريا إلى الجامعة العربية، لأن الإطار لم يكن يسمح بذلك".

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