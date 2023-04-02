https://sputnikarabic.ae/20230402/أوكرانيا-تبدأ-إنتاج-ذخائر-جديدة-للطائرات-1075435093.html
أوكرانيا تبدأ إنتاج ذخائر جديدة للطائرات
أوكرانيا تبدأ إنتاج ذخائر جديدة للطائرات
بدأ مصنع الدفاع الأوكراني "ماياك" إنتاج ذخائر تجزئة جوية جديدة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما ذكر المصنع على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" (التابع لشركة... 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T12:32+0000
2023-04-02T12:32+0000
2023-04-02T13:54+0000
العالم
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وقال: "ذخيرة طيران لنظام الطائرات المسيرة بوزن 1 كغ. منطقة الإصابة المضمونة نصف قطر 11 مترًا. وذخيرة بوزن 0.5 كغ. منطقة الإصابة المضمونة نصف قطر 4.5 متر".في وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية أن شركة "أكروأوبورون بروم"، جنبًا إلى جنب مع إحدى دول الناتو، أطلقت إنتاج قذائف من عيار 122 ملم في الخارج. دخلت الدفعة الأولى من الذخيرة خدمة القوات المسلحة لأوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230401/أوكرانيا-تطلب-100-ناقلة-جند-مدرعة-من-طراز-روسوماك-من-بولندا-1075399279.html
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العالم
أوكرانيا تبدأ إنتاج ذخائر جديدة للطائرات
12:32 GMT 02.04.2023 (تم التحديث: 13:54 GMT 02.04.2023) تابعنا عبر
بدأ مصنع الدفاع الأوكراني "ماياك" إنتاج ذخائر تجزئة جوية جديدة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما ذكر المصنع على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" (التابع لشركة "ميتا"، المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة).
وقال: "ذخيرة طيران لنظام الطائرات المسيرة بوزن 1 كغ. منطقة الإصابة المضمونة نصف قطر 11 مترًا. وذخيرة بوزن 0.5 كغ. منطقة الإصابة المضمونة نصف قطر 4.5 متر".
في وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية أن شركة "أكروأوبورون بروم"، جنبًا إلى جنب مع إحدى دول الناتو، أطلقت إنتاج قذائف من عيار 122 ملم في الخارج. دخلت الدفعة الأولى من الذخيرة خدمة القوات المسلحة لأوكرانيا.