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https://sputnikarabic.ae/20230402/أوكرانيا-تبدأ-إنتاج-ذخائر-جديدة-للطائرات-1075435093.html
أوكرانيا تبدأ إنتاج ذخائر جديدة للطائرات
أوكرانيا تبدأ إنتاج ذخائر جديدة للطائرات
بدأ مصنع الدفاع الأوكراني "ماياك" إنتاج ذخائر تجزئة جوية جديدة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما ذكر المصنع على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" (التابع لشركة... 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T12:32+0000
2023-04-02T13:54+0000
العالم
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وقال: "ذخيرة طيران لنظام الطائرات المسيرة بوزن 1 كغ. منطقة الإصابة المضمونة نصف قطر 11 مترًا. وذخيرة بوزن 0.5 كغ. منطقة الإصابة المضمونة نصف قطر 4.5 متر".في وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية أن شركة "أكروأوبورون بروم"، جنبًا إلى جنب مع إحدى دول الناتو، أطلقت إنتاج قذائف من عيار 122 ملم في الخارج. دخلت الدفعة الأولى من الذخيرة خدمة القوات المسلحة لأوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230401/أوكرانيا-تطلب-100-ناقلة-جند-مدرعة-من-طراز-روسوماك-من-بولندا-1075399279.html
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أوكرانيا تبدأ إنتاج ذخائر جديدة للطائرات

12:32 GMT 02.04.2023 (تم التحديث: 13:54 GMT 02.04.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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بدأ مصنع الدفاع الأوكراني "ماياك" إنتاج ذخائر تجزئة جوية جديدة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما ذكر المصنع على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" (التابع لشركة "ميتا"، المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة).
وقال: "ذخيرة طيران لنظام الطائرات المسيرة بوزن 1 كغ. منطقة الإصابة المضمونة نصف قطر 11 مترًا. وذخيرة بوزن 0.5 كغ. منطقة الإصابة المضمونة نصف قطر 4.5 متر".
ناقلة جند تعرضت لقصف الجيش أوكراني، في بلدة شياستيا، جمهورية لوغانسك الشعبية، 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أوكرانيا تطلب 100 ناقلة جند مدرعة من طراز "روسوماك" من بولندا
أمس, 10:07 GMT
في وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية أن شركة "أكروأوبورون بروم"، جنبًا إلى جنب مع إحدى دول الناتو، أطلقت إنتاج قذائف من عيار 122 ملم في الخارج. دخلت الدفعة الأولى من الذخيرة خدمة القوات المسلحة لأوكرانيا.
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