https://sputnikarabic.ae/20230402/إعلام-السعودية-تعتزم-دعوة-الأسد-لحضور-قمة-جامعة-الدول-العربية-1075435182.html
إعلام: السعودية تعتزم دعوة الأسد لحضور قمة جامعة الدول العربية
إعلام: السعودية تعتزم دعوة الأسد لحضور قمة جامعة الدول العربية
أفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر، أن السعودية تعتزم دعوة الرئيس السوري بشار الأسد لحضور قمة جامعة الدول العربية في مايو/ أيار. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T12:34+0000
2023-04-02T12:34+0000
2023-04-02T12:34+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
السعودية
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وذكرت الوكالة أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، سيتوجه إلى دمشق في الأسابيع المقبلة، لتقديم دعوة رسمية للأسد لحضور القمة في 19 مايو".وفي وقت سابق، كتبت "رويترز" نقلا عن مصادر أن سوريا والسعودية اتفقتا على فتح السفارتين بعد أكثر من عشر سنوات على انقطاع العلاقات.وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مسؤولين عرب وأوروبيين، أن عددًا من الدول العربية التي لا تتعاون مع حكومة الأسد تسعى لإعادة العلاقات معه.وكانت المملكة العربية السعودية قد أغلقت سفارتها في دمشق، في شهر مارس/ آذار عام 2012، لتنقطع بعدها العلاقات الدبلوماسية بين البلدين العربيين طيلة سنوات الحرب على سوريا.
https://sputnikarabic.ae/20230330/وكالة-حدث-غير-مسبوق-بين-السعودية-وسوريا-وإيران-في-العراق-1075311276.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, السعودية
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, السعودية
إعلام: السعودية تعتزم دعوة الأسد لحضور قمة جامعة الدول العربية
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أفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر، أن السعودية تعتزم دعوة الرئيس السوري بشار الأسد لحضور قمة جامعة الدول العربية في مايو/ أيار.
وذكرت الوكالة أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، سيتوجه إلى دمشق في الأسابيع المقبلة، لتقديم دعوة رسمية للأسد لحضور القمة في 19 مايو".
وفي وقت سابق، كتبت "رويترز" نقلا عن مصادر أن سوريا والسعودية اتفقتا على فتح السفارتين بعد أكثر من عشر سنوات على انقطاع العلاقات.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مسؤولين عرب وأوروبيين، أن عددًا من الدول العربية التي لا تتعاون مع حكومة الأسد تسعى لإعادة العلاقات معه.
وكانت المملكة العربية السعودية قد أغلقت سفارتها في دمشق، في شهر مارس/ آذار عام 2012، لتنقطع بعدها العلاقات الدبلوماسية بين البلدين العربيين طيلة سنوات الحرب على سوريا.