https://sputnikarabic.ae/20230402/الجيش-الأوكراني-يكشف-عن-خسارته-الطيارين-الأكفاء-لقيادة-إف-16-حال-وصولها-1075444143.html

الجيش الأوكراني يكشف عن خسارته الطيارين الأكفاء لقيادة "إف-16" حال وصولها

الجيش الأوكراني يكشف عن خسارته الطيارين الأكفاء لقيادة "إف-16" حال وصولها

نقل إعلام غربي عن أوساط عسكرية أوكرانية وقوع خسائر بين "أفضل الطيارين" الذين يمكنهم تعلم قيادة مقاتلات "إف-16" الأمريكية إذا تم تزويد كييف بهم. 02.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-02T16:34+0000

2023-04-02T16:34+0000

2023-04-02T16:34+0000

أخبار أوكرانيا

رصد عسكري

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وقال الرائد الأوكراني فاديم فوروشيلوف لصحيفة "التليغراف"، اليوم الأحد، إن "القوات الروسية تعمل باستمرار على تغيير التكتيكات وتنصب الفخاخ للطائرات".بدوره، قال العقيد في الجيش الأوكراني فلاديمير لوجاتشيف إن "رادارات المقاتلات الروسية أفضل بكثير من الرادارات الموجودة على الطائرات الأوكرانية".وصرح قائد سلاح الجو في القوات المسلحة الأوكرانية، سيرغي غولوبتسوف، في 20 آذار/ مارس، في مقابلة مع صحيفة "بريتش تايمز" بأن بلاده "تخسر بعضاً من أفضل ما لديها" من العسكريين بسبب نقص المعدات اللازمة.

https://sputnikarabic.ae/20230326/تركيا-إذا-لم-نتوصل-لاتفاق-نهائي-مع-أمريكا-بشأن-مقاتلات-إف-16-فلدينا-بدائل-1075142544.html

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أخبار أوكرانيا, رصد عسكري