https://sputnikarabic.ae/20230402/الجيش-الأوكراني-يكشف-عن-خسارته-الطيارين-الأكفاء-لقيادة-إف-16-حال-وصولها-1075444143.html
الجيش الأوكراني يكشف عن خسارته الطيارين الأكفاء لقيادة "إف-16" حال وصولها
الجيش الأوكراني يكشف عن خسارته الطيارين الأكفاء لقيادة "إف-16" حال وصولها
نقل إعلام غربي عن أوساط عسكرية أوكرانية وقوع خسائر بين "أفضل الطيارين" الذين يمكنهم تعلم قيادة مقاتلات "إف-16" الأمريكية إذا تم تزويد كييف بهم. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T16:34+0000
2023-04-02T16:34+0000
2023-04-02T16:34+0000
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وقال الرائد الأوكراني فاديم فوروشيلوف لصحيفة "التليغراف"، اليوم الأحد، إن "القوات الروسية تعمل باستمرار على تغيير التكتيكات وتنصب الفخاخ للطائرات".بدوره، قال العقيد في الجيش الأوكراني فلاديمير لوجاتشيف إن "رادارات المقاتلات الروسية أفضل بكثير من الرادارات الموجودة على الطائرات الأوكرانية".وصرح قائد سلاح الجو في القوات المسلحة الأوكرانية، سيرغي غولوبتسوف، في 20 آذار/ مارس، في مقابلة مع صحيفة "بريتش تايمز" بأن بلاده "تخسر بعضاً من أفضل ما لديها" من العسكريين بسبب نقص المعدات اللازمة.
https://sputnikarabic.ae/20230326/تركيا-إذا-لم-نتوصل-لاتفاق-نهائي-مع-أمريكا-بشأن-مقاتلات-إف-16-فلدينا-بدائل-1075142544.html
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أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
الجيش الأوكراني يكشف عن خسارته الطيارين الأكفاء لقيادة "إف-16" حال وصولها
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نقل إعلام غربي عن أوساط عسكرية أوكرانية وقوع خسائر بين "أفضل الطيارين" الذين يمكنهم تعلم قيادة مقاتلات "إف-16" الأمريكية إذا تم تزويد كييف بهم.
وقال الرائد الأوكراني فاديم فوروشيلوف لصحيفة "التليغراف
"، اليوم الأحد، إن "القوات الروسية تعمل باستمرار على تغيير التكتيكات وتنصب الفخاخ للطائرات".
بينما نواصل الانتظار، سنفقد المزيد من الطيارين، كانت لدينا قائمة بالطيارين الأكثر تقدمًا الذين يمكنهم التدرب على طائرة "إف-16"، ولسوء الحظ، قضى بعضهم بالفعل نحبه في المعركة.
بدوره، قال العقيد في الجيش الأوكراني فلاديمير لوجاتشيف إن "رادارات المقاتلات الروسية أفضل بكثير من الرادارات الموجودة على الطائرات الأوكرانية".
الصواريخ الروسية أقوى بكثير من الصواريخ السوفيتية لدينا، إنها تصبح أكثر خطورة في بعض الأحيان لا نرى حتى أن الروس أطلقوا صواريخا، وهو ما يشكل خطورة كبيرة على الطيارين (الأوكرانيين)".
وصرح قائد
سلاح الجو في القوات المسلحة الأوكرانية، سيرغي غولوبتسوف، في 20 آذار/ مارس، في مقابلة مع صحيفة "بريتش تايمز" بأن بلاده "تخسر بعضاً من أفضل ما لديها" من العسكريين بسبب نقص المعدات اللازمة.